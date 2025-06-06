遊港不滿！台女斥港人1宗罪：香港到底啥毛病？網民共鳴：駁唔到

【香港旅遊／香港人特徵】香港旅遊體驗人人不同。有台灣女生於社交平台發文，批評香港及香港人1大「罪狀」，直指「嚇的搭taxi了，連地鐵（港鐵）都不敢搭」。



帖文引來網民熱議，不少人有共鳴，認同樓主說法，「駁唔到」、「作為一個香港人，我好認同你。但亦有網民批評樓主說法，「樓主這種留言令人更窒息」、「地球很危險，躲在家」。



面對網民抨擊，樓主留言反駁：「就當我太浮誇太敏感當我歧視都可以，（香港人）到底哪裏來的優越感。」



有台灣女生於社交平台發文，批評香港及香港人1大「罪狀」。（資料圖片）

「有沒有人可以告訴我，香港哪些不臭臭的地方？避雷一下！」該台女於6月2日在社文平台Threads發文，批評香港街道及街上的人惡臭難忍，「夏天的香港，走在路上真的好臭，人的體味，街頭垃圾味，快要崩潰了」。

台女指香港「好臭」快崩潰：這地方有啥毛病？

樓主更點名觀塘、尖沙嘴、中環、旺角、太子是重災區，「目前實測在觀塘、尖沙嘴、中環都臭的要命，嚇的搭taxi了，連地鐵都不敢搭。旺角探店就嚇到，一路到太子，整條彌敦大道臭哄哄，旁的大小岔路更是走到哪被冷氣水滴到哪，走在路上的人都雖小，就像走路犯法那樣，動不動都會被路人撞，人的腋臭味和汗臭味沒有斷過」。

面對「臭」味，樓主直斥「想知道香港『體味管理這塊』，是怎麼宣導的」、「這個地方到底有啥毛病？」。

樓主點名觀塘、尖沙嘴、中環、旺角、太子是重災區。（資料圖片）

網民有共鳴：駁唔到，香港濕熱世一

網民看過帖文議論紛紛，不少人有共鳴，「駁唔到，香港都好多人都好臭，唔用止汗劑，地鐵直頭焗死」、「終於有人講，香港超臭，加埋二手煙，簡直呼吸唔到」、「作為一個香港人，我好認同你」。也有網民解釋原因，「香港天氣出名悶熱，除非全港人強迫割汗腺，否則好難避免」、「最近香港天氣濕熱，難免會出更多汗」、「香港濕熱世一，你去行大型商場應該好點，冷氣夠大」。

有網民解釋，「香港天氣出名悶熱，除非全港人強迫割汗腺，否則好難避免」。（資料圖片）

被指摘反嗆：到底哪裏來的優越感？

不過亦有網民批評樓主說法，「樓主這種留言令人更窒息」、「不可能周圍都臭，絕對相信是妳自己有體臭」、「地球很危險，躲在家」。樓主則留言反嗆，「就當我太浮誇太敏感當我歧視都可以，香港店員對不會講粵語的人，歧視還有少過嗎？到底哪裏來的優越感」。