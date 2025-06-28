巴士迷疑為影靚相　放雪糕筒到馬路中心擋車　犯法可罰$X萬或判監

喜歡影相是個人興趣，但也不應影響其他道路使用者。近日有網民在社交平台分享車Cam片，顯示1名手持相機的青年忽然將1個雪糕筒放在馬路中心，阻擋了部份燈位的轉彎處。片主指該名青年是巴士迷，為了以更佳的拍攝角度捕捉巴士轉彎一刻，而在路面放下雪糕筒。



該青年的行為或已干犯《簡易程序治罪條例》，可處第4級罰款（即上限2.5萬元）或監禁3個月。



影片顯示1名手持相機的青年忽然將1個雪糕筒放在馬路中心。（Facebook影片截圖）

青年一手拿着相機，一手拿着雪糕筒，等待1輛的士和客貨車駛出紅綠燈後，就放下雪糕筒於馬路中心。（Facebook影片截圖）

雪糕筒剛好被放在車輛駛出燈位時必經的位置，疑似想讓大車駛出時繞過更大的彎道。（Facebook影片截圖）

疑巴士迷放雪糕筒到馬路中心

片主在Facebook上分享車Cam影片，顯示1名青年一手拿着相機，一手拿着雪糕筒，等待1輛的士和客貨車駛出紅綠燈後，就放下雪糕筒於馬路中心，該處剛好是車輛駛出燈位時必經的位置，疑似想讓大車駛出時繞過更大的彎道，青年放完雪糕筒便立即跑到不遠處的巴士站，疑與另一友人會合。片主則在文中表示，「為咗想影巴士轉出嚟靚啲嘅角度，放個雪糕筒喺路中心」。

青年放完雪糕筒便立即跑到不遠處的巴士站，疑與另一友人會合。（Facebook影片截圖）

青年放完雪糕筒便立即跑到不遠處的巴士站，疑與另一友人會合。（Facebook影片截圖）

網民斥自私：容乜易釀成交通意外

影片引來大批網民熱議，紛紛怒斥涉事青年的舉動非常自私，危害交通安全，「呢啲要X（鬧）啦，唔好咁仁慈，報警就最好，危害道路使用者安全」、「真係不要得的行為，咁樣做容乜易釀成交通意外」、「鍾意影巴士唔緊要！但唔可以影響人！」、「應該要報警，佢咁做已經犯法」、「超級自私」，另有網民則直言自己也是巴士迷，但從不會影響其他人和交通，「利申：我都係巴士迷，但從來唔會干擾交通」。

馬路放物件阻礙車輛屬違法

《簡易程序治罪條例》（第228章）第4A條明確規定，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，即屬犯罪，可處第4級罰款（即上限2.5萬元）或監禁3個月。