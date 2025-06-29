等通宵巴士遇陌生男女邀坐順風車！港女得悉內情：諗過俾人賣豬仔

壞人壞事的確存在，但別忘記社會仍有善心人。近日有女生在網上發文，表示凌晨下班時等候通宵巴士時，遇到一對陌生男女兜搭，邀請她坐順風車，樓主思考再三後決定相信對方並上車。聊天期間，該對男女指平日總有人在該處等候班次較疏的巴士，故打算做善事幫人，接載有需要的人，同時當「做個實驗」，看是否會被拒絕。女生事後大受感動，並感嘆表示「雖然有一刻我都有諗過會唔會俾人賣豬仔，但其實有時人心冇咁複雜」，不過她亦提醒坐陌生人的車確實有風險。



網民對於事件卻有不同看法，有人認為樓主「太大膽」、「獨行女性上陌生人車要小心」，但亦有人覺得「其實有時想幫下人啫」、「小人之心度君子之腹」。另有網民分享好心無好報的經歷，指曾好心想在暴雨期間免費接載路人，卻被人「X老母」，自此心淡。



有女生發帖指凌晨下班等候通宵巴士時，遇到一對陌生男女兜搭，邀請她坐順風車，樓主思考再三後決定相信對方並上車。（Threads）

該名女生在社交平台Threads發帖分享遇到的好人好事，表示日前凌晨3時45分下班，然後站在巴士站等通宵巴士，其間突然有私家車停在巴士站附近。樓主原以為是坐在副駕的女乘客需要在該處下車，誰知對方卻調下車窗向樓主搭訕，說明他們正駛回某處，問她是否順路，並主動邀請她坐順風車。樓主指當時一度猶豫，「但諗到車上嘅係一男一女大概估佢哋係情侶，所以喺嗰刻我決定咗上車」。

善心男女想行善及「做實驗」

而上車後，該對男女解釋平日發現很多人在該處等候通宵車，但通常要等很長時間，故決定「做個實驗」，「諗住睇下會唔會有人應承搭順風車，做下好事」，又向樓主笑言「我哋成功咗喎，幾驚你拒絕我哋」。

樓主坦言心中的忐忑與感慨，「雖然有一刻我都有諗過會唔會俾人賣豬仔，但其實有時人心冇咁複雜，簡單啲，可能就會多啲快樂同幸福，感染身邊嘅人」，並希望發帖尋找該對熱心男女，請對方喝東西以示謝意。

樓主指聊天時得知該對男女打算做善事幫人，接載有需要的人，同時「做個實驗」，看是否會被拒絕。（AI生成圖片）

上車決定引起網民激辯

帖文引起網民熱議，網民意見兩極，有人認為樓主「太大膽」、「獨行女性上陌生人車要小心」、「恭喜你遇到好人，但壞人遇一次就無下次。害人之心不可有，防人之心不可無」，甚至有人表示「英國有一單連續殺人就係一對夫妻揸車去兜啲年輕女性，啲女仔見到車上有太太就放下戒心」。

然而，也有網民表示自己亦曾有義載的衝動，卻怕被當壞人，「有時落大雨或者就嚟打風嘅時候，我都會想車啲唔識嘅人」、「我噚日係大浪灣都有諗過咁做，見條小巴龍咁長啲朋友餵蚊，反正都出市區。但下一秒就諗而家好多人會諗埋一邊，以為你唔知想車佢去邊做壞事，好心幫人反被諗衰」，更有人有不快遭遇「我試過大雨問等排的士長龍嘅人講明一蚊唔收，試過俾人叫我過主X老母，永世都唔再做」。

有網民認為上陌生人車有風險，但亦有人指想義載幫人時卻反被當壞人而感到心淡。（AI生成圖片）

樓主強調上陌生人車有風險 惟望社會多些溫暖關心

對於有網民批評，樓主亦在帖文續指，「上陌生人車好危險係常識，我唔係唔知呢個道理」，並解釋發帖原因是想分享好人好事，「只係想講唔係所有人都係大家諗到咁壞，有時多啲溫暖，社會上會唔會又會有多啲關心，可能又會因為一個咁嘅舉動救咗一個人」。

（Threads）