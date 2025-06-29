飛機靠窗位太窄？大隻佬要求換位被拒即鬧事 遭警強行拖走片瘋傳
撰文：桃樂斯
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經濟艙座位一向較狹窄，若然想要坐得舒適，有能力或許可以選擇商務及頭等艙。日前網上瘋傳1段影片，顯示1名外藉健壯男子搭乘泰國獅子航空（Thai Lion Air）期間，因其身型較龐大，不滿坐於靠窗座位，導致他腿部空間不足，遂要求空服員安排他換到緊急出口座位，遭拒絕後與空服員發生爭執，最後驚動警方上機，強行將壯漢拖離機艙，導致航班延誤1個小時，引來不少乘客怒轟他的行為自私。
嫌靠窗座位太窄 要求換到逃生出口座位被拒
綜合外媒等報道，事發於6月25日（周三），英國有1名身型肥胖的男子，搭乘從曼谷起飛的泰國獅子航空客機，其間他坐於靠窗邊座位，卻不斷抱怨腿部空間不足，當發現緊急出口座位空間較寬闊後，便要求空服員給他安排換位，被對方拒絕後情緒失控，一度和空服員起爭執，機組人員無奈之下，只能報警求助。
壯漢大鬧機艙 躺走道被警方強行拖走
網上流傳當時機艙內的畫面，該名穿着橙色、印有加菲貓圖案上衣的健壯男子大鬧機艙，只見他疑似擅自坐於緊急出口座位，當空服員和相關工作人員上前勸阻時，他卻拒絕起身，當被拖離座位後索性躺在通道上。
其後有警員登機，強行將男子拖離機艙，有乘客不滿對方影響航班飛行，怒斥「真的太自私了」，亦有人對男子怒吼「讓開啦！」
事件令航班延誤1小時
拍攝片段的乘客表示，「一開始我以為起飛不了是因為那人生病了，結果發現他只是覺得經濟艙座位太擠，堅持要換到緊急出口」，據知男子大鬧機艙，最終導致航班延誤近1個小時。
（綜合）
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