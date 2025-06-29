搭輕鐵遇3內地女！學生妹遭踏傷　她們沒有道歉反嬉笑　1原因啞忍

人多場合失誤碰撞雖然在所難免，但踏傷人後卻不願道歉就太無禮了。近日有女學生發帖，指與友人乘坐輕鐵時，遇到3名操普通話的內地女子沒有站穩，其中1人踏傷其朋友，致使她的腳背出現瘀痕。但3名女子不但沒有即時道歉，反在互相調侃、冷嘲熱諷稱「快點跟人家道歉吧，一會發上網說大陸人沒禮貌，罵我們」，甚至在場嬉鬧，但始終沒有道歉。樓主與友人因穿著校服，怕影響校譽而不敢作聲，但不忿對方態度，於是發帖訴說事件。網民亦認為3名女子態度惡劣，直言「踩到人就道歉啦，有幾難啊？」、「好乞人憎」。



近日有女學生乘坐輕鐵時，遭1名操普通話的內地女子不慎踩傷，但對方及其同行人士均沒有道歉，反在嬉鬧，令人氣憤。（示意圖，非事發輕鐵／資料圖片）

該名學生在社交平台Threads發帖抱怨，稱近日放學時間與朋友一起於屯門乘坐輕鐵，其間車廂內有3名操普通話的女子沒有緊握扶手，其中1人疑未站穩而踏傷其朋友。事後3名女子不但沒道歉，反而在嬉笑，「其中一個人一嘢踩落我個frd（朋友）隻腳，踩完三個係度笑又唔say sorry（道歉）」。

不道歉反在嬉戲 樓主對3內地女反感

樓主指，之後3名內地女子以「好串」的語氣表示「快點跟人家道歉吧，一會發上網說大陸人沒禮貌，罵我們」，而樓主就解釋本來只要對方道歉，她們也打算了事，但對方卻自始至終都沒有道歉，「後來佢哋猜包剪揼話邊個輸咗邊個道歉，猜完又係唔道歉」。

樓主指3名內地女子事後不道歉，反而繼續嬉笑。（AI生成圖片）

樓主與友人感到不滿，認為3名女子態度欠佳，「佢哋聽得明粵語，其中有個都識講。但係就係唔道歉，唔通連句sorry都唔識？」。樓主又上傳1張照片相信是朋友腳背的傷勢，而照片顯示其腳背明顯紅腫且帶瘀傷，泛紅面積約有拳頭大小。

該名女學生的腳背明顯紅腫且帶瘀傷。（Threads）

因身穿校服未有即時斥責對方

有網民問樓主為何不即場指斥對方，「點解唔即時鬧X佢哋」、「當時唔X佢哋？」，而樓主就解釋當時身穿校服，疑不想影響校譽，「因爲當時車站離學校好近，同埋當時著緊校服，所以就冇出聲X佢」。

樓主指當時身穿校服，加上學校在附近，疑不想影響校譽，故未有當場指責3名女子的行為。（AI生成圖片）

網民留言批評「乞人憎」

不少網民都認為3名女子行為不妥，「踩到人就道歉啦，有幾難啊？」、「好乞人憎」、「好幼稚，講句唔好意思對唔住原來咁難，要猜拳笑死」，亦有人指「忍一時激親自己，要即時X返佢哋，對付呢啲人要咁」。

（Threads）