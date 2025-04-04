港女趕時間上班！輕鐵站遭賣旗母子截停情勒　嬲爆這樣做獲網民讚

做善事要發自內心自願而為，出招威迫恐有違行善本意！有港女於網上發文分享遭情緒勒索，威迫買旗的經歷，指出有次趕時間上班，在上往輕鐵站的樓梯時，被1名男童截停要求幫忙買旗，她拒絕後卻被攔着不許離開，男童表示「媽咪話姐姐你咁樂於助人，你一定會買㗎！」，她解釋沒有硬幣錢，錢包內最少面額已是50元紙幣，惟男童媽媽竟說「做善事唔畀多啲，你過意得去咩？」。港女未有就範，忍無可忍爆粗和繞路走，再傳電郵去該賣旗機構投訴。



有網民留言讚賞港女做法，「絲打做得好好，遇到呢啲人真係唔可以妥協，就算真係有散紙都唔代表我一定要買」；有人更炮轟「阻人返工真心過份，我都係追車一族」、「最憎情緒勒索」、「好癲，賣旗賣到跑數咁」。



有港女於網上發文指出，有次趕時間上班，在上往輕鐵站的樓梯時，被1名男童截停要求幫忙買支旗，她拒絕後卻被攔着不許離開。（示意圖，非事發輕鐵站／資料圖片）

港女趕時間上班 遭母子情勒賣旗

該港女於Threads轉述一則題為「用啲細路開聲叫人買旗係一種情緒勒索」的帖文，她分享自己的經歷，憶述有次趕時間上班，在前往輕鐵站的樓梯時，被1名男童截停要求幫忙買支旗，她眼見列車快到站，又沒有硬幣在身，就拒絕說「我得紙幣咋，sorry，唔買啦」，怎料男童攔着她不許離開，指出「媽咪話姐姐你咁樂於助人，你一定會買㗎！」。

港女表示，「當時嬲到飛起，睇住架車閂門開車，差啲想鬧X個細路」，但見到男童媽媽站在附近看着，「唯有好聲好氣拒絕多次」，沒料到男童媽媽走過來，「一大一細夾住我叫我畀錢」，即使她解釋沒有零錢，錢包內最少面額已是50元紙幣，但男童媽媽仍然脅迫說「做善事唔畀多啲，你過意得去咩？」。港女形容當時「忍無可忍X咗出聲」，然後「換過第二條路行，再反手send封投訴email去賣旗機構度」。

男童說「媽咪話姐姐你咁樂於助人，你一定會買㗎！」，她解釋沒有零錢，錢包內最少面額已是50元紙幣，男童媽媽於是問「做善事唔畀多啲，你過意得去咩？」。（《妳是我的姐妹》劇照）

網民：賣旗賣到跑數咁

帖文引來網民紛紛批評該對賣旗母子，「好癲，賣旗賣到跑數咁」、「所謂『多多益善，少少無拘』，賣旗籌款根本就係個人意願，想買就買，想畀幾多就畀幾多，唔應該迫」。有網民分享更誇張威迫賣旗行徑，「我試過身上無錢，賣旗嘅中學生話可以PayMe/Alipay/Wechat，即刻畀個QR code我，硬食咗」。

有網民指出，樓主可以報警處理，「由佢攔住你嗰下已經可以報警玩大佢」、「點會咁傻講銀包有幾錢㗎，梗係打開鏡頭問佢係咪唔捐錢唔放我走先，係嘅報警軟禁喎」。

港女未有就範，忍無可忍爆粗和繞路走，再傳電郵去該賣旗機構投訴。（《過街英雄》劇照）

網民：有無善心不用交代

有網民建議其他拒絕方法，「一律當聽唔到直行直過」、「試過有次問返佢轉頭：『我都係有需要人士呀，不如你資助下我，幫我買支旗呀？』，賣旗嗰班人即刻啞咗」、「我會話：『小朋友，出嚟賣旗或叫人捐錢第一樣要學習嘅就係被拒絕喎』」。

有網民表示，買旗會選擇機構及了解清楚捐款流向，「我會看機構捐，唔捐就唔捐，唔用借口，我有無善心不用交代」、「我會問佢哋知唔知個機構做啲咩，會用幾多錢喺人力上面」。有人則說，「幾年前已經唔再買旗，因為啲錢最終都未必去到真係需要幫助嘅人到」。