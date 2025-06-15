輕鐵大媽大聲用手機！惹紋身男爆粗罵戰17分鐘　網民轟：最嘈係你

搭乘公共交通工具，使用手機播片時該用耳機，談話時就要控制聲量。網上流傳影片，見到輕鐵車廂內有紋身男子不滿坐在其身後的大媽大聲用手機，引起17分鐘罵戰，雙方不斷用粗口互罵，紋身男侮辱大媽母親「X你老X呀」、「臭X」及咒罵其子女。車長兩度開咪勸架不果，最終大媽下車離開，罵戰才告結束。



網民批評公共交通工具大聲用手機的人自私，但同時有不少人質疑紋身男是否有需要無間斷地咒罵大媽長達17分鐘，炮轟「我相信條大媽開手機係好X煩，但呢條onX佬肯定煩10倍都唔X至」、「公眾地方咁X粗口，鬧咁耐都口臭喇！」、「首先唔講邊個唔啱先，但個男人係咁問候人哋屋企人，把口真係好X賤」。



網上流傳影片，輕鐵車廂內有紋身男不滿有大媽大聲用手機，引起17分鐘罵戰。（fb專頁「Hong Kong Friends」影片截圖）

facebook專頁「Hong Kong Friends」分享1段長達17分16秒的影片，寫道「呢條公仔佬都好煩又燥，爭人成街數？」。影片攝於輕鐵車廂內，拍片男子開戰，不斷重複大罵對面座穿深紅色連身裙大媽「X你老X呀」。大媽回應「你咪自己X，返去X飽佢呀」，男子以尖酸的語句挑釁道「開大聲啲呀嘛」、「你同你阿媽一樣咁X賤呀，幾時死呀？」，大媽回應「你落去搵我阿媽啦」。

不滿大媽大聲用手機

紋身男不滿地指出，是大媽用手機太大聲騷擾到別人，「你啱X晒咁X樣喎，開X住個X電話……嘈X住人」，大媽反指「你坐私家車啦」；男子續罵「坐公眾車原來咁樣啱㗎？你唔好收埋個電話呀嘛，攞出嚟呀嘛，繼續播呀嘛」，大媽說「關你鬼事呀」，男子指出「你嘈X到我呀嘛……我要避你呀？我要就你呀？」。

紋身男不斷重複大罵對面座穿深紅色連身裙大媽「X你老X呀」。（fb專頁「Hong Kong Friends」影片截圖）

紋身男爆粗怒罵17分鐘

2人繼續重複粗口互罵，其後紋身男嘲笑大媽，「好似狗叫咁」，又學狗吠「汪汪汪」，更轉而咒罵大媽的子女，「你有冇仔女㗎？你啲仔女養唔養得大呀？有冇XX㗎？……折X墮呀你，咒X你呀，陰騭事做得多呀……」。一直坐在大媽前座、戴耳機穿藍色衣中年男乘客，在2人對罵5分鐘後終於忍不住起身離開。

紋身男氣勢凌人，未有停下來，繼續爆粗狂罵，「我好X健在，我條命長X過你，放心，我有生之年我一定X你」、「開個電話嘈X住人，話你兩句仲要惡X過人，X你老X你當我好恰呀」。

紋身男不滿地指是大媽用手機太大聲騷擾到別人，「你啱X晒咁X樣喎，開X住個X電話……嘈X住人」。（fb專頁「Hong Kong Friends」影片截圖）

紋身男指責大媽：唔好將是非倒轉嚟講

紋身男問「喂，你阿媽點死㗎？」，大媽指「我阿媽點死關你鬼事呀？」。此時有另1名穿粉色衣中年男乘客坐在大媽前座，這名乘客未有戴耳機，但一直十分淡定，未有覺得嘈吵而離開座位。大媽指出，「我未見過咁樣嘅人，人哋傾幾句電話都鬧人哋」。

紋身男表示，「我唔係鬧你，我話你，跟住你鬧我……你唔好喺度將嗰啲是非倒X轉嚟講，我就話叫你唔好開咁大聲，跟住你就坐X開走嚟鬧X我」、「X你老X，你同我鬥毒？我毒X過你呀」，又批評大媽是「不肖女」。

大媽指出：「我未見過咁樣嘅人，人哋傾幾句電話都鬧人哋。」（fb專頁「Hong Kong Friends」影片截圖）

紋身男男表示，「我唔係鬧你，我話你，跟住你鬧我……你唔好喺度將嗰啲是非倒X轉嚟講」。（fb專頁「Hong Kong Friends」影片截圖）

車長兩度開咪勸架無果

對罵了逾12分鐘後，車長開咪勸交「好啦，靜啦，請保持冷靜啦」，但紋身男未有停口，用洪壯聲音命令大媽「你啱呀嘛，行過嚟呀！」，大媽似乎已罵到累，只不斷小聲重複「X街」。

車長再度勸籲雙方冷靜，紋身男揚言「我車都唔落呀，我就喺度X你呀，X到你落車呀」，又說「咪攞個電話出嚟囉，我冤枉你呀」、「恃老賣老呀？」、「你行X晒呀？個車你㗎？你係地鐵CEO呀？」、「始作俑者就係X家X」。

對罵了逾12分鐘後，車長開咪勸交「好啦，靜啦，請保持冷靜啦」。（fb專頁「Hong Kong Friends」影片截圖）

男子未有停口繼續罵，指出大媽原坐在他身後大聲用手機。（fb專頁「Hong Kong Friends」影片截圖）

大媽下車離開 罵戰結束

大媽知道男子特意不下車要與她互罵後，表示「你咪跟我返屋企」，男子繼續爆粗大罵，更跟隨大媽下車拍攝，在車門位置罵了一輪後才回到車內，未有再跟着大媽，罵戰終結，影片亦完結。

男子跟隨大媽下車拍攝及怒罵。（fb專頁「Hong Kong Friends」影片截圖）

男子跟隨大媽下車拍攝及怒罵。（fb專頁「Hong Kong Friends」影片截圖）

網民：開speaker真係乞人憎

有網民批評在公共交通工具大聲用手機的人，「搭車時候開speaker真係好X乞人憎」、「依家耳筒好很平啫，分分鐘『拼多多』都唔使$10啦，而且仲免運費，帶住耳筒你鍾意開到幾大聲就得啦！偏偏，係都要喺公眾場合騷擾人！大陸地方就話大啫！但係都要有公民教育㗎，X得好」。

男子跟隨大媽下車拍攝及怒罵。（fb專頁「Hong Kong Friends」影片截圖）

男子在車門位置罵了一輪後才回到車內，未有再跟着大媽。（fb專頁「Hong Kong Friends」影片截圖）

網民：最嘈就係嗰個男人把聲

不過不少網民質疑拍片男子是否有需要窮追不捨，責罵大媽長達17分鐘，認為2人互罵更嘈吵，「手機嘈啲定呢條麻甩佬嘈啲」、「最嘈就係嗰個男人把聲」、「都唔知係咪男人嚟㗎，X得咁耐呀，你夠嘈啦」、「兩個好似喺度唸經咁，你有你唸佢有佢噏」、「着水鞋個男人勁，咁都可以坐咁耐唔起身走」、「俾着係我已經走開，兩個係咁嘈好X煩」。