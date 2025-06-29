AIRSIDE恐龍展｜主人將寵物鼠放恐龍口拍照　孩童嚇倒：好多老鼠

為防令展品有損傷，展品不應隨意觸碰。有港女於網上發文表示，於啟德AIRSIDE參觀恐龍展時，赫然發現有主人將幾隻寵物鼠放進恐龍口中拍攝，現場有小朋友驚呼「恐龍個口好多老鼠呀！」，令她擔心會造成童年陰影，立即拍下影片於網上公審。



有港女於網上發文表示，於啟德AIRSIDE參觀恐龍展時，赫然發現有主人將幾隻寵物鼠放進恐龍口中拍攝。（Threads影片截圖）

本港7月1日（星期二）將上映《侏羅紀世界：重生》電影，AIRSIDE於6月27日至7月27期間，將電影3大重要場景搬入二樓中庭，打造「地球極危禁地」，高達3.5米的泰坦巨龍；在水中蟄伏的棘龍；翼展達9米、保護恐龍蛋的風神翼龍鎮守「海、陸、空」3大關卡，沉浸式體驗讓大家感受電影驚心動魄的氣氛。

主人將寵物鼠放恐龍展品口中拍照

有港女於Threads發文表示，昨日（28日）於AIRSIDE參觀恐龍展時，見到有不少人帶同寵物到場拍照，她認為「咁抱住貓狗去打卡我都覺得合理」，惟她竟發現有人「就咁放咗幾隻寵物鼠入恐龍個口入面影」，現場有小朋友嚇倒，驚呼「恐龍個口好多老鼠呀！」。她不禁質疑「其實咁樣擺啲鼠上人（哋）啲展品影相好咩？」，又擔心「真係唔知會唔會有童年陰影」。

港女說，現場有小朋友嚇倒，驚呼「恐龍個口好多老鼠呀！」。（Threads影片截圖）

小朋友嚇倒：恐龍個口好多老鼠呀！

港女上傳的3秒影片見到，主人將4隻寵物鼠放在長滿尖牙的棘龍口中，並有把女聲呼喚寵物鼠看鏡頭，「喂，波波擰過嚟呀，波波」。

港女質疑「其實咁樣擺啲鼠上人（哋）啲展品影相好咩？」，又擔心「真係唔知會唔會有童年陰影」。（Threads影片截圖）

網民：放寵物上展品無公德心

有網民留言批評，「其實咁樣會整爛人哋嘅展品，公德心？」、「以為啲老鼠係展品一部份」、「放貓放狗上展品都有問題啦」。

港女其後回覆說，「我離遠未睇到係咩嚟嗰陣，見到恐龍個口入面有嘢郁都以為係咩獵物嚟」、「以前見過放龜，已經覺得好神奇，點知……」，並擔心「啲鼠萬一跌咗出嚟整傷都唔好啦」。