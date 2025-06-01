「夢到很多貓在叫」 他起床後打開窗一看嚇呆：我這是17樓啊！
撰文：聯合新聞網
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一名住在大廈17樓的屋主在家睡覺，做夢夢到一堆貓在叫。
醒來後打開窗戶透透氣，結果竟然真的看到有至少3隻貓卡在自家窗外，沒有人知道這到底是浪貓還是脫逃出來的家貓，畫面險象環生。
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最近在YouTube流傳一段影片，一名網友家裡住在大廈17樓，家裡並沒有養任何寵物，日前他睡覺的時候做了一個夢，夢到家裡有很多貓咪在叫。
後來起床後想說推開窗戶透透氣，結果這才找到夢中貓叫聲的來源，沒想到在17樓窗戶外面竟然有好幾隻乳牛貓卡在窗台上不斷對他叫，因為狀況很危急，屋主擔心貓咪摔落地面，便一隻一隻把他們接近屋內安置。
影片在網路上掀起熱議，連屋主都搞不清楚為什麼這些貓咪竟然會出現在窗外，連他自己都嚇一大跳，網友留言表示：
「搞不好是樓下全家上來串門」
「感覺應該是附近鄰居養的貓脫逃？感謝屋主協助安置，但可以的話還是盡快問問看鄰居有沒有人家丟失貓咪的吧」
「應該不像是流浪貓而是家貓逃脫出來的」
「還好貓貓沒有摔落高樓，不然後果不堪設想」
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