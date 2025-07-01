情侶2電車路軌間跳舞　台女目擊感動讚浪漫　港人斥自私：害司機

跳舞還是在安全地方才跳吧。有台灣女生近日來港旅遊乘搭電車（叮叮），當電車駛至上環西港城對開時，她目擊有情侶在兩條電車路軌中間轉圈跳舞，她感動大呼「可以親眼見證這麼幸福的場景」。



女生沿途拍下影片於網上分享浪漫一刻，惟帖文引來香港網民直斥該對情侶行為危險自私，「將自己的幸福建築在別人的危險上？」、「大家有樣學樣，馬路上將會險象環生」、「唔好自我感動啦，一陣叉錯腳就變肉醬意粉，最慘係害到個司機」。



有台灣女生近日來港旅遊乘搭電車（叮叮），當電車駛至上環西港城對開時，她目擊有情侶在兩條電車路軌中間轉圈跳舞。（Threads影片截圖）

該台灣女生於Threads發文表示，「來香港3次，原本只覺得很港的街道更level up了，沒想過搭叮叮車可以親眼見證這麼幸福的場景，我是跟着姨母笑的那種暖心，嗚，超感動，看得出來此時此刻的他們是真的好幸福好快樂！（願有情人終成眷屬）」。

情侶上環電車路軌間跳舞

女生上傳1段12秒Instagram限時動態影片，她當時坐在電車上層，當電車駛至上環西港城對開時，有對情侶站在兩條電車路軌中間轉圈跳舞，當女生乘搭的電車駛過後，後方緊接有另1輛電車駛過，而另1條路軌有1輛電車等候駛離。

有對情侶站在兩條電車路軌中間轉圈跳舞。（Threads影片截圖）

台灣女生：太浪漫了

女生於限時動態配文寫道：「太浪漫了……親眼看見兩個人望着對方，眼裏瀰漫的都是幸福，嗚……好想幸福，想結婚了？」

有對情侶站在兩條電車路軌中間轉圈跳舞。（Threads影片截圖）

網民：這種危險行為容易害死司機

影片引來網民熱議，有人認為畫面浪漫，沒阻礙到交通就沒問題，「台灣人視覺：浪漫，幸福。香港人視覺：擾亂交通！危險行為！罔顧他人！自私！祝你明天就分手！」、「嗰個位有咩問題？叮叮站對出，又唔會有車經過，除非叮叮脫軌撞到，但機會都好微。有人話唔小心碌隻鞋入軌，你企上個站都一樣有機會唔小心㗎」。

不過更多網民認為情侶行為危險，「搞到個司機好驚，點知佢哋會唔會太hyper轉多幾個圈又伸隻手出嚟撞到」、「條女着對咁嘅鞋轉圈圈，一個唔覺意跣一跣就害死個司機同成車乘客」、「這種危險行為容易害死司機，一不留神天人永隔，幸福個屁」、「違反交通規則的事是不應該做，浪漫不是理由，是置自己安全不顧，危害他人的自私行為」。

目擊情侶跳舞的台灣女生說，「沒想過搭叮叮車可以親眼見證這麼幸福的場景」。（Threads影片截圖）

網民：該彎位平日有巴士駛過

有熟悉該處交通情況的網民就指出，「片中的彎位在西港城對出，平日好多西隧巴士線轉出去德輔道中。就算電車不易出軌，但無人知道會不會有車轉彎時失控」。

樓主其後留言表示，「哇不小心引戰，補1個，浪漫歸浪漫，但交通安全還是要遵守安全第一哦！」。

帖文引來香港網民直斥該對情侶行為危險自私，「將自己的幸福建築在別人的危險上？」。（Threads影片截圖）

香港網民批評，「唔好自我感動啦，一陣叉錯腳就變肉醬意粉，最慘係害到個司機」。（Threads影片截圖）

香港法例：進入車路可罰款2,000元

根據香港法例第374G章 《道路交通(交通管制)規例》，任何人不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，否則即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）。