地鐵扶手電梯心急男出手狂推叫「借過」台情侶打死不讓　後續更狂

台北捷運（地鐵）101世貿站傳出爭吵聲，當下3名男女在奔跑，還有人大聲呼喊「抓住他」！



一度讓民眾誤會是不是搶劫案，原來是一對情侶和另外一名男子在扶手電梯為了「借過」起爭執，最後還鬧到警方到場。

台北捷運一對情侶因在扶手電梯不肯「借過」而與陌生男子起衝突，還演變成追逐戰，驚動警方到場。（Threads截圖）

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抓他，過來，你罵誰ＸＸ，抓他抓他。

捷運站裡藍色外套、褲子的女生，不斷大吼朝黑衣男子追去，還要其他民眾幫忙抓人，但黑衣男沒有停下，反而加快腳步。其他在等捷運的乘客，全都看傻眼，還有民眾誤以為發生搶劫案，直到警方到場才知道。

涉事情侶表示：

左邊可以站人，你有什麼意見，左邊本來就可以站人，本來就可以站，閉嘴。

原來衝突的起因，是因為扶手電梯的讓位問題，雙方急著向警方解釋，情緒都相當激動，黑衣男想要開口爭辯，馬上就被罵了回來：

下樓梯一直在跟我講借過借過借過，借什麼過啊，還一直推擠我，一直推，推到要下來了還一直推。

事發在7日下午4點左右，21歲的鄭姓女子當時跟男友一左一右搭乘扶手電梯，要去捷運紅線101世貿站搭車。後方19歲王姓男子想從左側通行，說「借過」後疑似發生肢體接觸，引爆口角，場面越演越烈：

我可以告你公然侮辱，剛剛大家都聽得到你罵我。

最後在警方耐心調解下，雙方心情平復，都不提告各自離開，但捷運站奔跑追逐，非常危險。

台北市議員曾獻瑩便表示：

扶手電梯很多民眾習慣靠右站立，左邊讓趕時間的人通行，但也有人覺得這樣比較危險，應該是避免走動會比較安全，所以現在捷運公司的宣傳是兩側都可以站立。

北捷近5年扶手電梯事故高達835件，因此一直宣傳扶手電梯兩側皆可站立，握緊扶手站穩踏階，避免走動才最安全。

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