不滿男同事製造噪音！男工打臉膝撞扯髮插眼　傷者視力永久受損

同事發出噪音，理應勸喻對方，並非訴諸暴力！台灣桃園1名男子在工廠員工宿舍內，不滿同事發出噪音，2人爆發衝突，男工徒手毆打同事臉部、拉扯頭髮，用膝蓋撞其胸口，並戳中右眼，其他同事見狀阻止，傷者送院治療，右眼經矯正後視力僅剩0.2，法官裁定傷害罪名成立，判處被告1年10個月有期徒刑。



王男在員工宿舍內製造噪音。（AI生成圖片）

不滿男同事製造噪音 當場狂打

台媒於6月報道，案件在桃園地院進行審理，涉案53歲楊姓男子和王姓男子是同事關係，案發2024年2月12日下午4時許，2人在大園區1個工廠員工宿舍內，楊男不滿王男製造噪音，他們當場發生爭執。楊男情緒激動，徒手毆打王男臉部和拉扯頭髮，更用膝蓋頂撞其胸口，甚至用手指戳中王男右眼，導致其右眼、臉頸胸受傷。

楊男徒手怒打王男臉部，不但用膝蓋撞胸口，而且拉扯頭髮，甚至用手指戳向右眼。（AI生成圖片）

傷者視力永久受損

其他同事見狀抱楊男制止，同時協助王男送院，王男右眼創傷性視神經病變，同年5月雖然經過矯正，但右眼視力剩下0.2，屬於永久受損。

法官判囚1年10個月

楊男接受調查期間否認涉案，辯稱「沒有動手打人」，當日準備襲擊時，已被2名同事抱住，但檢察官根據其他證人口供，沒有接納楊男說法，以涉嫌「傷害致重傷」罪名作出起訴，被告在庭上改口認罪。官根據驗傷報告，認為傷者視力受損，但未達到嚴重受損程度，被告情緒和行為管理不佳，加上尚未和傷者達成和解及賠償，改判傷害罪名成立，判處1年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

（綜合）