東京澀谷MMA「打架勸架圍觀全是外國人」讓當地人看呆：日本變了

說起日本，相信很多人腦海中的第一印象還是「安全」。然而最近東京澀谷便利店門口的一場外國人毆，讓不少日本人直呼看傻了眼。



當天晚上，一群外國人在便利店前本來只是吵架，結果沒幾句就升級成了打架。拳頭、腳齊上，連一身粉紅色衣服的外國人女性都衝上去湊熱鬧。更讓人驚訝的是吵架的、打架的、勸架的便利店店員，甚至圍觀的全是外國面孔。

東京澀谷便利店門外的一場毆鬥，因打架、勸架及圍觀人士全是外國人，在日本引起熱論。（noticiasnippon.jp影片截圖）

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影片在網路上一傳開，底下的評論也是一邊倒的震驚和無言。有的直接說「全都送回去吧」，有的感慨「日本變了」，還有人說：

本以為這裡很安全，沒想到也會遇到這種事。

更有意思的是，有網友吐槽：

出場人物全是外國人，日本人反而成了「少數民族」。

還有人問：「日本真的要一直這樣下去嗎？」

東京的澀谷本來就是個「世界大雜燴」，東南亞、中韓、歐美各種人都有，遇到矛盾，吵架打架也就不稀奇了。這起事件在西方媒體上被當作「日本外國人失控」的反面教材，原因之一，是因為日本近年來對於外國遊客和移民的簽證政策相對寬鬆，街頭「多國部隊」頻頻出鏡。還有媒體專門提醒，別以為在日本打架只是「丟臉」，嚴重的話直接涉嫌暴力犯罪，重則可能會被拘捕、甚至強制遣返。日本法律對公共場所的暴力行為是明令禁止的，無論你來自哪個國家，都要為自己的行為負責。

尤其近幾年，日本不管是遊客還是移民都變多了。東京大阪這樣的城市，走在街上隨處可見說各種語言的人。日本社會的「安全感」，其實正面臨新的考驗。這種情緒背後，其實是日本社會對「變化」的不安。不少日本人對這樣的變化一時難以適應。畢竟以前大家都守規矩，社會氣氛安靜有序。現在鄰居是誰、街上遇到是哪國人都不清楚，擔憂、質疑和不滿也自然多了起來。

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日本街頭的外國面孔多了，不只是旅遊業復甦的結果，還有個大變化是長期在日的外國人越來越多。根據官方數據，截至2024年底，日本在留外國人首次突破376萬，10年多了一百多萬。再這樣下去，未來每十個日本居民裡就有一個外國人，而且大多不是來玩幾天的，是來長住的。

過去有人覺得來買日本房子的應該是外國富豪，其實也不全然是。如今東京那些過億日圓的高級塔樓、天價豪宅，買家不少是外國資本；鄉下的空屋幾萬塊人民幣就能撿漏，DIY一番還能當民宿。有趣的畫面就是站在高級塔樓看夜景的，在鄉下老屋鋪榻榻米的——他們的共同點是：都不是日本人了。

為什麼大家願意留下來？地震颱風不少，語言也不容易，日本的吸引力其實就是社會穩定、治安好、沒那麼多的約束，靈魂肉體兩相宜。再加上日本政府這些年為了解決勞動力短缺，簽證通道越開越多，技能實習、留學、創業、特定技能，各種方式都能留下來。移民人口成長甚至超越官方預期，有人預測，2050年日本每10個人就有1個是外國人。

澀谷便利店門口的群毆，其實就是這種社會變化的縮影。以前陌生人都是日本人，現在你可能隔壁住法國人、越南人、印度人。文化差異帶來摩擦和衝突，也讓「安全感」變得不再理所當然。在許多老一輩日本人心裡，安全、秩序、彼此的信任，是這個國家的底色。而當他們發現身邊的世界變得陌生，不免會感到茫然和焦慮。另一方面，年輕一代對「國際化」「多元共存」有著更開放的心態，但碰到現實衝突時，他們同樣會思考：

日本到底要走向哪裡？

有人懷念以前的日本安靜安全，有人覺得多元社會是必然趨勢。對於在日本生活的我們來說，只能一邊適應新變化，一邊繼續學習和不同的人打交道。安全感、秩序感還在，但也多了不少不確定。對於生活在這裡的人來說，接下來的日子，恐怕也只能邊適應、邊見招拆招了。其實看到這樣的新聞，不必過度焦慮。全球化誰都攔不住，矛盾哪國都有。只不過現在的日本，需要多點理解與適應。這才是當下日本最真實的樣子。

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