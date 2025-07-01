遊客墮旺角藥房藥粉騙局？買半斤變8斤要價過千元　報警後續絕了

遊客墮進藥房「藥粉騙局」事件層出不窮。有台灣遊客近日來港旅遊，於旺角1間藥房購買中藥材脈耳草，查詢價格時藥房職員回應每斤160元，她決定買半斤80元，怎料結帳時信用卡卻被刷了1,280元，即買了8斤。



由於藥房職員未有事前說明，她質疑遭遇詐騙，要求退貨時，職員卻說藥材已磨成粉末，拒絕退貨退款，她只好報警、向消委會投訴及向海關舉報。樓主說，她越想越生氣，隔2天再重回該藥房與店家溝通，拿出警察到場的影片，表示已報警處理，店家才願意退款。



有台灣遊客近日來港旅遊，於旺角1間藥房購買中藥材脈耳草，她想買半斤，店家卻將8斤藥材磨成粉末，收取1280元，她忿而報警。（Threads影片截圖）

該台灣遊客於Threads以「二訪香港，沒想到竟然打了999報警」為題發警世文，指出「不要怕對方臉色，不要硬着頭皮結帳，因為有些就是專門鎖定觀光客下手的騙局。我們這次就是被不合理結帳，拒絕退貨，最後選擇報警。香港的警察到場後聽完我們的說明，態度很好，甚至還為這樣的情況向我們表示抱歉」。她又提醒大家旅遊消費時，「只要覺得價格不合理、感覺怪怪的，真的可以直接轉身離開」。

台灣遊客墮旺角藥房「藥粉騙局」

樓主展示在網上向消委會投訴的截圖，顯示她於旺角1間藥房購買中藥，並用信用卡作一次性付款。她於個案內容寫道：「我在店內詢問一款中藥的價格，對方回應每斤160港幣，我說要半斤，對方說80港幣。結帳時卻刷了1,280港幣，等於8斤，完全沒有事前說明，懷疑被詐騙。事後回店要求退貨也遭拒絕。」

樓主另外亦有傳電郵向海關舉報，而她上載兩段影片見到有3名警察到場處理事件及拍下店舖招牌。

該名台灣遊客在網上向消委會投訴。（Threads圖片）

該名台灣遊客在網上向消委會投訴。（Threads圖片）

該名台灣遊客亦有傳電郵向海關舉報。（Threads圖片）

網民：發音相近誤會了？ 樓主：職員表情心虛

有網民留言問道「半斤和8斤會否因發音相近而誤會了？」，樓主回覆說「確定不是喔，事後他們知道報警時表情很心虛，想趕快息事寧人的那種」，也有網民指出「肯定不可能，店家那句$80不就證明他聽的懂半斤」、「應該不是，香港有一些藥房就是專門這樣騙人的，已經非常出名」、「如果是誤會聽錯也應該可以立刻退款退貨」、「不會是誤會，斤變兩騙局已經很多年了，價錢牌不會寫明1,280（元）是1斤還是1兩，口頭說的價錢沒有證據，到付錢時就說藥材已切片/磨粉，一定要付錢」。

樓主說，她越想越生氣，隔兩天再重回該藥房與店家溝通，拿出警察到場的影片，表示已報警處理，店家才願意退款。（Threads影片截圖）

樓主：展示警察到場影片才獲退款

被問到藥房最終有否退款，樓主回覆說有，但不是透過警察，因為警察到場時藥房已打烊關門，警察亦說明「已經完成交易了，屬於消費者委員會之類的，只能郵件申訴，他們沒有那個權利請店家一定要退款，而且他們可能也給了足8斤的中藥，所以不構成詐騙」。

樓主表示，是她隔了2天越想越生氣，再去該藥房與店家溝通，拿出警察到場的影片，表示已報警處理，店家才願意退款，「退我港幣現金，雖然讓他扣了10港幣的手續費，但我覺得比起不知道他有沒有真的刷退還要安心」。

樓主說，她越想越生氣，隔兩天再重回該藥房與店家溝通，拿出警察到場的影片，表示已報警處理，店家才願意退款。（Threads影片截圖）

網民提醒：遊客區很多藥房騙錢賣假貨

有網民提醒，「在香港，千萬千萬不能在xx藥房，xx藥店買任何東西」、「油尖旺遊客區那種『藥房』香港人一看就知古古蠱蠱騙遊客，普通做街坊生意的藥房，通常門口堆疊到整個店都是廁紙、沐浴液、洗衣粉」、「不要去遊客區的那些甚麼藥房，很多不是騙錢就是假貨」。