出遊要買甜品！丈夫隱瞞買手信給女同事　人妻崩潰　網民：搞曖昧

夫妻間應保持坦誠，有隱瞞反而像做了虧心事。台灣1名人妻在網上表示，最近和丈夫「二人世界」外遊，到凌晨2時許，丈夫已經入睡，其手機卻傳出LINE Pay扣款訊息，妻子起疑翻閱，發現丈夫透過LINE與1名已婚且有小孩的女同事聯絡，對方指定想要1款甜點作為手信，丈夫按要求購買，卻聲稱買給「同2事們」吃，剛才扣款發出聲響，事件因而曝光，妻子形容「心裡不太舒服」，懷疑是否「太小心眼嗎？」。



許多網民留言指「絕對不是你小心眼，是那個女同事有問題！ 你老公也一樣」、「不正常，已婚都是要避嫌的，這是對另一半的尊重」、「感覺是搞曖昧，很多男人覺得沒到開房間就不算出軌」。



樓主驚揭丈夫隱瞞買手信送給女同事。（AI生成圖片）

樓主投稿至facebook專頁「靠北婚姻」，她表示，最近將小孩交給母親照顧，自己和丈夫外出遊玩，當日凌晨2時許，丈夫已經躺床先睡，突然其手機LINE Pay卻傳出扣款訊息，樓主翻閱手機，見到丈夫透過LINE和1名女同事保持聯絡，對方已婚有小孩，雙方一直「聊公事，偶爾閒聊一下，但都一兩句，看起來很正常」。

刻意隱瞞買甜點給女同事

今次丈夫外遊，女同事獲悉表示吃某款甜點，樓主才發現「老公平時（是）不吃甜點的人」，卻指定要去買1款甜點，而且聲稱「要買給同事們吃」，刻意隱瞞是為該女同事購買。

丈夫懷疑和該名女同事有曖昧關係。（AI生成圖片）

樓主︰是我太小心眼嗎？

樓主看到訊息時，就感到少許不爽，事後丈夫解釋該名女同事「平常幫忙他很多」，所以只是順便購買指定甜點，但樓主「心裡不太舒服耶！是我太小心眼嗎？」。

網民︰不會避嫌的男人最渣

大量網民認為「不會避嫌的男人最渣」、「如果對每個女同事都這樣，那應該沒什麼大不了，如果只對1個異性這樣，那就…大家心知肚明」、「這種沒有邊界感又不會避嫌的老公，就是白目」。

（facebook專頁「靠北婚姻」）