佛門血案！泰僧人槍殺同僚　稱遭長期欺凌　行兇前受「噪音刺激」

佛前殺生，實在令人難以置信！泰國1名僧人在寺廟內連開4槍，槍殺另1名僧人，他被捕後向警方供稱遭受死者長年累月欺凌，不堪受辱於是犯下命案。疑犯目前被警方拘留，等待正式起訴，而其僧籍已被褫奪。



泰國47歲僧人賈魯克涉嫌槍殺1名同寺僧人被當地警方拘捕。（網上圖片）

綜合泰媒報道，事發於6月29日凌晨5時40分左右，泰國普吉鎮考朗山考朗寺（Wat Khao Rang）傳出槍響，寺廟旁的醫院有員工報警稱聽到寺廟內傳出槍聲。警方接報到場，發現36歲僧人尼瓦特（Phra Niwat）於廟內浴室中死亡，身上有4處槍傷，子彈分別擊中其頸部、右臂及胸部，另警方亦在現場發現4枚.38口徑的彈殼及彈頭。

警方在疑犯房內搜獲1把上膛的.38口徑左輪手槍、14發子彈及1個槍套。（網上圖片）

警方在疑犯房內搜獲1把上膛的.38口徑左輪手槍、14發子彈及1個槍套。（網上圖片）

兇案疑犯是47歲同寺僧人賈魯克（Phra Jaruek），他在開槍擊殺同僚後逃回自己房間中躲藏起來。警方包圍其房間，勸說賈魯克投降。賈魯克最終放棄掙扎，開門投降，警方隨即入內並搜獲1把上膛的.38口徑左輪手槍、14發子彈及1個槍套。

疑犯供稱遭死者長期霸凌，不堪受辱於是犯案，目前已被褫奪僧籍，並被拘留。（網上圖片）

疑犯供稱遭死者欺凌多年

賈魯克接受警方初步審問，供稱遭死者長期霸凌，而事發當日凌晨，死者挑釁了他。賈魯克稱「尼瓦特進入浴室沒有鎖門，還用手機大聲播放一些東西，這惹怒了我。」，賈魯克解釋受「噪音刺激」，「所以我回房拿槍，對他開槍，之後再重新裝上6發子彈。」。

賈魯克現已被褫奪僧籍。目前警方將賈魯克拘留，並正準備正式起訴他。

（綜合）