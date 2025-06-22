15歲兒子朝父連開8槍！爆遭父親家暴8年打到險盲　外婆揭心酸內情

泰國發生少年槍擊父親案，內情卻不簡單。來自武里南府的15歲少年被父親家暴長達8年，日前他偷走父親收藏的手槍，朝父親連開8槍，但只有1發子彈命中，父親送院後情況穩定，而少年則被警方拘捕。



少年的外婆爆出事件內情，指女婿和女兒育有4名子女，但他從來只對長孫施暴，試過打到長孫頭嘴受傷，數周無法正常進食，有次更打到幾乎失明。事發前10天，長孫曾崩潰問她：「為何我被這樣折磨？」泰警尚未向少年提告，調查後發現該手槍屬於其他人，正追查手槍所有權以作進一步行動。



15歲少年向父開槍後遭警方拘捕。（fb「โจโฉ」圖片）

連發8槍只有1發子彈命中

泰媒報道，事發於東北部武里南府，6月18日晚1名15歲少年被親生父親家暴長達8年後，朝父親連開8槍。警方趕到現場拘捕少年，將受傷的51歲男子喬克森送院。消息指，少年向父親連開8槍，但只有1發子彈命中男子的右腋下，其受傷情況一度嚴重，但性命無礙。

少年朝父親的方向連開了8槍，但只有1槍命中，現場留下彈孔。（fb「โจโฉ」圖片）

少年遭父毆打母無力阻止 上YouTube學裝填子彈

槍擊案發生前，少年在母親面前被父親毆打，但母親無力制止，他之後偷偷走入父母睡房，偷走父親收藏的9毫米手槍，並上YouTube學習如何裝填子彈。案發時父子對峙，少年朝父親連開多槍，直至子彈用盡才停手，他供稱沒算過自己開了多少槍，也不知道有沒有擊中父親，他回過神來時只見到父親逃走。

少年對警方表示，他被父親家暴長達8年，自小經常被父親掌摑、腳踢和拳毆，家人們不是視而不見，就是無力阻止。

警方在發生槍擊案的現場調查，傷者逃走時在現場遺下血跡。（fb「โจโฉ」圖片）

外婆爆女婿只對長孫施暴

泰媒訪問了涉案少年的63歲外婆諾伊，她表示難以理解長孫為何總被父親針對，女婿和女兒合共生了4名子女，但女婿從來只會對長孫施暴，未見過他虐待其他子女。長孫曾被打到頭部和口部受傷，數周時間無法正常進食，更有一次被毆打到幾乎失明。她和女兒都曾阻止女婿家暴，但未能成功。

警方封鎖現場調查。（fb「โจโฉ」圖片）

警方封鎖現場調查。（fb「โจโฉ」圖片）

警方封鎖現場調查。（fb「โจโฉ」圖片）

曾崩潰問外婆：為何我被這樣折磨？

諾伊透露，長孫在事發前10天，曾問她「為何我被這樣折磨？」、「如果我殺了人，是否很大罪過？」，她猜到長孫意圖並勸阻，告訴他爸爸要努力工作養家。

警方暫未對少年提告，他聲稱手槍屬於父親，但調查發現應屬於其他人名下，正追查手槍的所有權，再決定下一步行動。少年的父親目前傷勢穩定，正留院接受治療。

（綜合）