倫常慘劇！父母疑不堪壓力攜智障兒輕生　一家三口倒斃家中成腐屍

馬來西亞近日發生1宗倫常慘劇，1對分別61歲及59歲的夫婦疑因生活壓力，與30歲患有智力障礙、無法自理的兒子在家中輕生，一家三口倒斃家中變成腐屍，直至鄰居因異味問題報警才揭發慘案。警方到場後在單位內搜獲4把沾血刀具及服用過的藥物，另發現1封相信是死者留下交代身後事的遺書；而初步研判相信死者夫婦因生活壓力決定與兒子輕生，被發現時最少已死去3天。



馬來西亞1對父母與不堪生活壓力，與智障兒子一同自盡。（示意圖，GettyImages）

綜合馬來西亞媒體報道，7月1日下午約5時左右，森美蘭州芙蓉警區接獲民眾報案，指水晶花園某住所內傳出惡臭。警員到場了解，發現屋內傳出濃烈屍臭，破門而入後在單位睡房發現3具遺體，遺體已明顯腐爛腫脹，警方初步研判認為死亡時間超過3日。

平日由死者夫婦照顧他們的30歲智障兒子，兩人均為無業，靠退休金維生。（AI生成圖片）

疑不堪生活壓力 攜智障兒輕生

芙蓉警區主任莫哈末哈達代理總監指，初步調查發現，死者是涉事單位的華裔租客，分別為61歲父親、59歲母親及他們的30歲智障兒子，「3名死者分別將自己反鎖在各自房間內，警方抵達時發現情況異常，最後召來消拯局協助破門入屋」。夫婦死者疑因生活壓力，於是與有智力障礙的兒子一同輕生。

而警方亦指兒子屍體上有劃痕，而父母遺體則暫無可疑徵狀，現時3具遺體已被送去屍檢以釐清死因。另外，警方亦在現場發現沾血刀具及服用過的藥物，「現場起獲4把沾血、相信曾被使用過的刀具；另外，在單位客廳亦發現多種服用過的藥物」。警方亦在屋內發現相信是死者留下的遺書交代身後事，但仍有待鑑證部門核實。

時因妻兒狀況憂慮 曾崩潰痛哭

單位業主指死者一家三口自2019年起租住涉事單位，月租為500令吉（約935港元）。業主指死者夫婦中，男死者曾向他傾訴生活壓力，指他無法外出工作，甚至曾因妻子患抑鬱症及兒子智力障礙問題而情緒崩潰，激動落淚，更稱對家庭未來感到絕望。

單位業主及鄰居均表示男死者曾因生活感到無助及絕望。（AI生成圖片）

有鄰居指最後一次見到3名死者是6月27日，並透露男死者與隔壁單位鄰居關係欠佳，因為女死者患有哮喘，故每當隔壁單位鄰居焚燒垃圾時，男死者就會與該鄰居口角爭執。男死者亦曾因妻子不懂駕車、兒子難以自理生活等瑣事不滿，覺得母子日常生活過於依賴使他無法外出工作，需靠退休金過活。

愛犬獨留人世 善心鄰居收養

據報道，該家庭平日主要靠女死者早年工廠結業的遣散費維生，近日女死者診斷出患病，而兒子無法自理，夫妻倆難堪生活重擔，萌生輕生念頭，最終發生悲劇。而該家庭雖家境貧困卻對動物甚有愛心，家中飼養了1隻寵物犬「Aboy」。而案發後，Aboy仍留守家中寸步不離。有熱心鄰居是動物保護組織人員，因擔心Aboy無人照料，於是決定收養牠。

（綜合）

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