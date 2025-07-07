西九龍借錢黨！男女求幫訂酒店　用1物抵押換錢　內地男被騙千元

香港各區不時有「借錢黨」出沒，市民要小心提防。有內地男於網上發文大呻，在香港被騙1,000元，他當時在西九龍遇到兩男女自稱從新加坡來港，因銀行卡被限額，請求他幫忙付錢訂酒店，起初內地男仍有警覺，一直以不方便為由婉拒。



兩男女之後轉稱會抵押東西給他，內地男糊塗下答應，轉帳了1,000元給對方，兩男女將1條金項鍊給他後就離開。內地男細想下生疑，但兩男女已迅速逃走，內地男其後將該條金鍊拿去熔金，果不其然是假金，他慨嘆「當破財消災」、「當買個教訓，以後不會幫助任何人」。



有內地男於網上發文大呻，在香港西九龍被兩男女騙取1000元。（小紅書圖片）

該內地男以「今天在hk被騙1000，大家引以為戒」為題發警世文指出，他日前在西九龍遇到兩男女自稱從新加坡來港，因借了朋友20萬元，銀行卡被限額，請求他幫忙付錢訂酒店。內地男說，「我當時還是懵的，但是也有警覺一直說不方便，但是不知道我為什麼當時頭腦沒法思考，他們就說當點東西給我，我就說行吧，之後轉了1,000給了他們」。

內地男西九龍遇兩男女求幫訂酒店

內地男表示，轉錢後，對方就將女子的金項鍊給他，之後離開。內地男隨後越想越不對勁，「他們看我回頭就立馬跑了，我意識到被騙了就硬追過去，但是還是被他們跑了」，他頓時懊悔不已，回去路上呼吸困難，喘不過氣。

內地男指出，他日前在西九龍遇到兩男女自稱從新加坡來港，因借了朋友20萬元，銀行卡被限額，請求他幫忙訂酒店。（AI生成圖片）

抵押的金鍊是假金 內地男被騙走千元

內地男續說，「到家把項鍊拿出來一燒，果然是假的」，但也逐漸釋懷，「當買個教訓，以後不會幫助任何人，放下助人情節，尊重他人命運，也讓大家引以為戒，別像我一樣犯傻」。

內地男指出，「到家把項鍊拿出來一燒，果然是假的」。（AI生成圖片）

網民提醒：遇有人求幫忙可報警

有網民留言表示，「普通話借錢黨，各區都有！是不是聽到普通話覺得很親切就沒有戒心了」，內地男回覆說「是的啊，還一直和我嘮家常」。有網民就質疑，「你是貪心而已，她拿金項鍊直接去金店可以換錢啦，還要麻煩你？」。內地男回覆說，當時沒多想，兩男女聲稱隔天會還錢，「然後金項鍊我給他寄回去，我就信了。確實還是怪自己閱歷太低、太年輕，迷迷糊糊的」。

有網民提醒，「香港很多騙案的」、「記着有人要求幫忙，除了幫忙報警沒其他可以幫的」、「呢啲人好早之前就有，反正你話報警等阿sir幫你，佢哋就會走」。