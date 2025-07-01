台「辣妹網紅律師」驚傳是詐騙集團同黨！拍片籲勿知法犯法極諷刺

台灣知名網紅律師李宜諪（網名仙塔律師Santa）被檢調查出涉嫌協助詐團洗錢，北檢昨（6月30日）深夜諭知她可以70萬交保，今天凌晨離開地檢署時一度留步欲言又止。



細看李宜諪的「發跡史」，外型亮麗火辣的她24歲就考取律師資格，當律師至今還沒3年，結案量高達89件，另一個身分則是形象正面正義的「仙塔律師Santa」為名的網紅，臉書、IG各有高達10萬、22萬的粉絲，連TikTok與YouTube都有在經營，還常拍短片分享法律知識，教民眾該如何防範詐騙，搭配上她常PO出國的超胸比基尼辣照，吸睛度相當高，堪稱律師網紅無誤，擁有大量年輕族群粉絲關注。

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉洩密助詐團，6月30日遭逮移送北檢。（中天新聞網授權使用）

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全案會曝光，是北檢偵辦一起靈骨塔詐騙案件時，意外查出仙塔律師涉入，涉案情節還很深，竟是協助詐騙集團洗錢，刑事局昨天將她與另外2位律師都拘提到案，除了她以70萬（台幣，下同）交保，另2位律師趙浩程、蔡沅諭分別各以50萬元、10萬元交保，李宜諪及趙浩程均被限制出境出海。

李宜諪於今天（7月1日）凌晨1點半離開台北地檢署時，身穿黑色褲裝，背著類愛馬仕凱莉包，小蠻腰上的刺青相當明顯，面對媒體追訪是否有澄清說法時，她一度停步，看似有意發言解釋，但當場被親友阻止，她改口簡短說：

明天會再回覆……可能會發文。

最後搭車離開。

事實上，李宜諪的大學母校校長，在她被捕前不到1個月，才告誡學生：

不要當詐騙集團的訴訟律師。

豈料就發生李宜諪這位「傑出校友」變成詐團幫兇的丟人事件，令人喟嘆，她之前拍片曾說「律師不能知法犯法」，如今看來也徹底打了她自己的臉。

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