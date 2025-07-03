內地視障男來港多人帶路相助！盲杖誤掃零怨言　大讚︰香港人友好

殘疾人士身體不便，需要各界包容和協助。網上最近流傳影片，顯示1名廣州失明男子來港購物，因故未能帶同導盲犬，所以獨自持杖前往旺角1間商場，為父親和導盲犬購買禮物。雖然他人生路不熟，但幸得多名熱心途人和港鐵職員，他最終順利抵達，即使其間「盲公杖」誤掃其他人，但對方沒有怨言，令他大讚香港對盲人友好，「無障礙環境的這些設施，還有遇到的一些路人的幫助，順利的讓我買到了這些（禮物），心裡真的非常開心」。



許多本港網民看完影片後留言表示，「其實香港好多都好好人、好熱心，你有禮貌嘅話，老實講，大把人幫你！」、「另1個角度睇返香港對失明人士支援」、「互相尊重一視同仁」。



寶哥持杖沿樓梯前往港鐵站，剛巧1名婦人見狀詢問「你去邊度呀？」，寶哥有禮如實作答。（網上影片截圖）

婦人將他帶到閘機前。（網上影片截圖）

失明8年 日常有導盲犬協助

該名視障男子其實是內地視障網紅寶哥，他經營網上頻道「寶哥和他的導盲犬」，介紹自己失明8年，和導盲犬阿爾法住在廣州，不時分享人犬出遊各地的情況。

女乘客通知港鐵職員幫手。（網上影片截圖）

女職員聞訊幫手。（網上影片截圖）

女職員目送寶哥上車，同時提醒他乘坐3個車站後就是旺角站，屆時可以留意廣播。（網上影片截圖）

熱心婦人帶到閘機

在其中1條影片，阿爾法因種種原因無法來港，但寶哥想為父親購買父親節禮物，所以獨自持杖前往旺角1間商場。影片開首，已見寶哥持杖沿樓梯前往港鐵站，剛巧1名婦人見狀詢問「你去邊度呀？」，寶哥有禮如實作答，婦人將他帶到閘機，提醒他入閘後遇到問題，可以再問其他人，寶哥不忘多謝「好了，謝謝你」。

寶哥獨自前往出口，可能不太熟悉旺角站內導盲磚，寶哥邊走邊說「沒有盲道，我就貼着邊走」。（網上影片截圖）

由於不少人靠牆等候，所以寶哥的「盲公杖」不時誤掃其他人，當他感覺到時，立即表示「不好意思」。（網上影片截圖）

其他人都沒有怨言，甚至提早讓開。（網上影片截圖）

途人通知職員幫手

寶哥入閘後不知從何處乘搭列車，1名女途人見狀詢問，甚至通知女職員幫手，女職員聞訊立即帶他月台，目送寶哥上車，同時提醒他乘坐3個車站後就是旺角站，屆時可以留意廣播，寶哥立即道謝。下車後，寶哥得到白衣男途人的協助，順利出閘。

寶哥使用智能手機導航前往旺角1間商場，女傳單員見狀主動帶他到馬路等候轉燈，並表示「唔麻煩」、「幫得就幫」。（網上影片截圖）

1對男女帶寶哥到目的地。（網上影片截圖）

遭「盲公杖」誤掃 其他人零怨言

當時寶哥獨自前往出口，可能不太熟悉旺角站內導盲磚，寶哥邊走邊說「沒有盲道，我就貼着邊走」，加上「阿爾法不在身邊，不能走太快，感覺自己一身汗都出來了」，由於不少人靠牆等候，所以寶哥的「盲公杖」不時誤掃其他人，當他感覺到時，立即表示「不好意思」，其他人都沒有怨言，甚至提早讓開讓路。

寶哥順利抵返商場，其他店員帶他前往3樓。（網上影片截圖）

女傳單員主動帶路

重返地面後，寶哥使用智能手機導航前往旺角1間商場，女傳單員見狀主動帶他到馬路等候轉燈，並表示「唔麻煩」、「幫得就幫」，甚至要求1對陌生男女幫手帶寶哥過馬路，他們樂意照做。

寶哥用字幕總結「離不開健全的無障礙設施和友好包容的人們，下一程旅程依舊充滿期待」。（網上影片截圖）

順利購物 寶哥︰下一程旅程依舊充滿期待

寶哥順利抵返商場，其他店員帶他前往3樓，令他可以為父親購買保溫杯作為父親節禮物，寶哥同時前往其他地方，為阿爾法購買玩具，店員細心解釋，不時扶他觸摸玩具。寶哥用字幕總結「能這樣順利，離不開健全的無障礙設施和友好包容的人們，下一程旅程依舊充滿期待」。

寶哥大讚香港對盲人友好，「無障礙環境的這些設施，還有遇到的一些路人的幫助，順利的讓我買到了這些（禮物），心裡真的非常開心」。（網上影片截圖）

網民︰香港人對有禮貌的人都好客氣

影片引來本港網民的注意轉載，大量網民表示「感謝那些樂於助人的人」、「大家都很熱心，這是最美的風景」、「香港人對有禮貌的人都好客氣」。

（綜合）