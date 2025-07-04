電騙新招？假冒這機構講出全名+身份證號碼　港女1關鍵識破：恐怖

【電話騙案／詐騙】出現新型電話騙案？有港女於社交平台發文，指日前收到疑似假冒中聯通（中國聯通）的「詐騙電話」，對方可準確說出她及其父親的名字和身份證號碼，但基於1個原因「都可以百分百肯定佢係騙徒」，提醒其他網民「又有新型騙案啦，大家真係要小心啲，收到呢啲電話，唔好信！」。



出現新型電話騙案？（資料圖片）

「真係好恐怖！」該港女於社交平台Threads發文，指7月1日（星期二）收到疑似假冒中聯通的詐騙電話，對方可說出其名字，然而因為對方說普通話，港女認定是騙徒詐騙，「噚日收到個冇來電顯示嘅電話，一接聽後，個騙徒就講出我個名，但係佢講普通話，佢話佢係中聯通。一講普通話，唔洗講咩，都可以百分百肯定佢係騙徒」。

疑騙徒假冒中聯通來電 講出全名+身份證號碼

不過樓主表示，因對方能說出其名字，遂「聽下係咩事」，沒想到對方還能說出其已過世父親名字及身份證號碼，頓感恐怖，「話我係X我老竇嘅家人，我身份證號碼，我老竇喺中聯通申請咗……（聽唔清楚佢講咩），因為我係佢家人，需要我幫忙取消」。

該港女指收到疑似假冒中聯通的詐騙電話，對方可說出其名字，然而因為對方說普通話，港女認定是騙徒詐騙。（資料圖片）

1原因認定是騙徒

樓主指出，其父親已經去世2年，「嗰一刻真係有諗過我老竇會唔會係有係有電話未取消」，但重申因為對方操普通話，加上近日出現騙徒假冒中移動致電受害騙案，故認定對方是騙徒，「諗到自稱中聯通嗰條友係講普通話嘅，所以決定佢講咩都唔信。之前有新聞報道話騙徒假冒中移動，打去畀受害人，話受害人申請咗一卡三地電話服務，要取消嘅話就幫佢轉線去銀行職員度，然後就呃晒啲銀行密碼同驗證碼」。

事主：詐騙電話手法「已經變咗種」

樓主形容，這假冒電訊公司詐騙電話手法「已經變咗種」，「已經唔係話你冇啦啦申請咗咩一卡三地電話服務，而係話你死咗嘅屋企人申請咗啲唔知咩服務，要你去取消」，提醒其他網民小心，「唔知到底邊到洩漏咗我同個人資料出去！大家真係要小心，如果有屋企人最近過咗身，收到呢啲電話，唔好信！」。

網民感嘆電話騙案「防不勝防」。（資料圖片）

網民教1招應對

帖文引起網民關注，感嘆電話騙案「防不勝防」，提醒小心注意。也有網民建議絕招應對，「你叫佢搵個識講講東話嚟，佢就收線啦」。