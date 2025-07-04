Benz夫婦違泊阻街被罵！被指自稱「律師」要求收聲　報警後續更狂

違例泊車還「聲大夾惡」？本港網絡瘋傳1段影片，指油麻地有1輛平治（Benz）私家車違泊單白線，導致其他車輛要違規「cut」單白線（雙白線，分實線及虛線）前進。後方車輛司機不滿，上前拍片理論時，平治男車主卻反問「做乜X嘢？」、「你扣分關我咩事？」。拍片司機指平治男車主曾自稱是律師，說過要「玩大佢」，惟拍片司機問及律師種類和承辦個案詳情，平治男子以「關你X事」回應。而平治男車主妻子則要求拍片司機「收聲」，批評「唔好嘥我時間」。



雙方僵持，最終要報警處理，有2名交通督導員到場調停，拍片司機則稱「並沒有發出任何告票情況下俾佢（平治男車主）離開」。



影片引來網民熱議，大讚拍片司機「做得好」，「片主做得啱好嘢」、「自己唔啱仲寸XX咁，say個sorry咪完囉，係要覺得個世界圍住佢轉」。亦有網民建議樓主追究到底，「畀條片交通部」、「建議你寫信去香港律師會投訴佢有排煩」。



本港網絡瘋傳1段影片，指油麻地有平治（Benz）私家車違泊單白線，與後方車輛司機爭執。（chunfunleslie／Threads）

平治打「死火燈」停泊單白線路邊

有港男於社交平台Threads發布影片，指他於7月1日（星期二）下午近5時駕車駛到油麻地窩打老道準備左轉入砵蘭街時，看到前面有1輛平治私家車打「死火燈」停泊單白線路邊，於是稍為等候，「我以為佢落人就開車走就等一等佢，點知佢老婆（平治男車主妻子）落咗車佢都唔肯走，我就響咹，佢仍然唔肯走」。

運輸署有關「單白線（雙白線，分實線及虛線）」規定。（運輸署網頁）

拍片司機指平治男車主曾自稱「律師」

樓主下車走到平治私家車前了解，他稱平治男車主發惡「兇」他，「佢太太一見我落車再同我講：『佢哋而家喺入邊買緊嘢』，叫我抽部車出去。如果出面唔係單白線成件事係冇問題嘅，佢老公一落車就兇我問我：做乜X嘢？我咪同佢講你阻住我囉，佢叫我抽出去入返去，我咪同佢講單白線扣分罰錢，佢就話：『你扣分關我咩事？』」。

樓主大感不滿，報警並與平治男車主爭論，樓主指平治男車主曾自稱「律師」及聲言「玩大佢」，「期間該男司機敲打我車窗，又擅自開我車門，又自稱律師要同我玩大佢，仲又話自己『秒秒鐘幾十萬上落』，當我問佢有關律師嘅嘢，佢就變咗NPC淨係不斷話『關我X事』」。

平治男車主夫婦與拍片司機爭執，爭拗單白線範圍。（chunfunleslie／Threads）

平治男車主夫婦與拍片司機爭執，爭拗單白線範圍。（chunfunleslie／Threads）

平治男車主夫婦與拍片司機爭執，爭拗單白線範圍。（chunfunleslie／Threads）

平治男車主反嗆：你個P牌仔唔好咁多嘢講啦

從影片看到，平治男車主夫婦正與拍片司機爭執，拍片司機指「單白線，佢架車就咁打死火燈停咗喺度」。畫面中平治私家車車頭在單白線範圍，而前方豎立了「全日停車限制」標示牌，不過平治男車主妻子指着車尾說「呢度未到（單白線）啊先生」，平治男車主則說「你個P牌仔唔好咁多嘢講啦」。

現場豎立了「全日停車限制」標示牌。（Google地圖）

之後平治夫婦轉身想返回車上，拍片司機表示「到（單白線）㗎喇，唔緊要啊，1823之嘛」，平治男車主聞言反嗆「1823我囉，多X謝」，大力關上自己門並怒氣沖沖走前，拍片司機即問「郁我啊？」。

平治男車主怒氣沖沖走向拍片司機。（chunfunleslie／Threads）

平治男車主怒氣沖沖走向拍片司機。（chunfunleslie／Threads）

平治男車主怒氣沖沖走向拍片司機。（chunfunleslie／Threads）

拍片司機：違例泊車泊到咁型咁寸 被女方叫收聲斥「嘥時間」

畫面一轉，平治夫婦站在車尾，與拍片司機一同等候警察到場。拍片司機把鏡頭對着平治男車主表示，「呢位先生自稱係律師，仲要單白線（停泊），落車買嘢，我叫佢郁車唔郁，要全部車喺度CUT單白線，律師喎！」。

平治男車主沒有回應，只「蹺起雙手」不斷「䟴腳」，妻子則叫丈夫「得啦你唔好䟴喇」，又叫拍片司機收聲，「你無問題你收聲啦，好嘈啊你，真係」，拍片司機回應「我都唔想嘈啊，你肯郁車我咪唔嘈囉」。平治男車主嘆氣「唉」一聲，打開車尾門坐下，妻子表示「得喇得喇，唔好再講喇，嘥晒啲時間，小事成咁你（拍片司機）都可以咁樣嘅」。

平治夫婦站在車尾，與拍片司機一同等候警察到場。（chunfunleslie／Threads）

平治男車主「蹺起雙手」不斷「䟴腳」，妻子則叫丈夫「得啦你唔好䟴喇」。（chunfunleslie／Threads）

平治男車主「蹺起雙手」不斷「䟴腳」，妻子則叫丈夫「得啦你唔好䟴喇」。（chunfunleslie／Threads）

平治夫婦站在車尾，與拍片司機一同等候警察到場。（chunfunleslie／Threads）

不過拍片司機未有停口，向平治男車主說「玩大啲，你自稱律師啊嘛，事務律師定大律師啊？」，平治男車主只重複「關你X事啊？」，並舉手機反拍拍片司機，拍片司機反嗆「違例泊車，泊車泊到你咁型咁寸」，妻子重申「唔好嘥我時間啊嘛，喺度」。

影片最後，平治男車主以英語表示「Doesn't look like I care，I Don't fxxk about you」，拍片司機繼續說話，妻子不滿批評「好煩，真係」，平治男車主亦轉回廣東話指「黐X線，香港真係好X多傻仔……好多黐X線」，取出香煙吸食。

交通督導員到場調停

樓主補充，最後有2名交通督導員到場調停，平治男車主離開，未有發出告票。

平治男車主舉手機反拍拍片司機。（chunfunleslie／Threads）

平治男車主舉手機反拍拍片司機。（chunfunleslie／Threads）

平治男車主指「黐X線，香港真係好X多傻仔……好多黐X線」，取出香煙吸食。（chunfunleslie／Threads）

網民看過影片議論紛紛，有人讚樓主做得好，「片主做得好，做得啱好嘢」、「支持你，有時語氣態度好好地say個sorry都算，但佢咁X衰，仲要唔覺有問題，真係火都嚟」。

網民倡追究到底

也有人建議樓主追究到底，「畀條片交通部。你有無佢開你車門嘅片？有嘅去埋報案室話有人干預車輛」、「樓主建議你寫信去香港律師會投訴佢有排煩」。

然而也有網民認為只是小事，毋須「化大」，「拍片司機小事化大」、「前車唔啱，但我諗後車應該直接去X過佢嚟，諗都係互相態度起火」。隨即有網民反駁，「事實唔小事，你揸過車就知，停街邊正X樣，你上落貨／人我都算，自己一個霸X住條線，仲要佢真係停正喺白線前，逼住其他車行白線」。