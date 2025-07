Benz夫婦違泊阻街被罵！被指自稱「律師」要求收聲　報警後續更狂

違例泊車還「聲大夾惡」?本港網絡瘋傳1段影片,指油麻地有1輛平治(Benz)私家車違泊單白線,導致其他車輛要違規「cut」單白線(雙白線,分實線及虛線)前進。後方車輛司機不滿,上前拍片理論時,平治男車主卻反問「做乜X嘢?」、「你扣分關我咩事?」。拍片司機指平治男車主曾自稱是律師,說過要「玩大佢」,惟拍片司機問及律師種類和承辦個案詳情,平治男子以「關你X事」回應。而平治男車主妻子則要求拍片司機「收聲」,批評「唔好嘥我時間」。



雙方僵持,最終要報警處理,有2名交通督導員到場調停,拍片司機則稱「並沒有發出任何告票情況下俾佢(平治男車主)離開」。



影片引來網民熱議,大讚拍片司機「做得好」,「片主做得啱好嘢」、「自己唔啱仲寸XX咁,say個sorry咪完囉,係要覺得個世界圍住佢轉」。亦有網民建議樓主追究到底,「畀條片交通部」、「建議你寫信去香港律師會投訴佢有排煩」。



本港網絡瘋傳1段影片,指油麻地有平治(Benz)私家車違泊單白線,與後方車輛司機爭執。(chunfunleslie/Threads)

平治打「死火燈」停泊單白線路邊

有港男於社交平台Threads發布影片,指他於7月1日(星期二)下午近5時駕車駛到油麻地窩打老道準備左轉入砵蘭街時,看到前面有1輛平治私家車打「死火燈」停泊單白線路邊,於是稍為等候,「我以為佢落人就開車走就等一等佢,點知佢老婆(平治男車主妻子)落咗車佢都唔肯走,我就響咹,佢仍然唔肯走」。

運輸署有關「單白線(雙白線,分實線及虛線)」規定。(運輸署網頁)

拍片司機指平治男車主曾自稱「律師」

樓主下車走到平治私家車前了解,他稱平治男車主發惡「兇」他,「佢太太一見我落車再同我講:『佢哋而家喺入邊買緊嘢』,叫我抽部車出去。如果出面唔係單白線成件事係冇問題嘅,佢老公一落車就兇我問我:做乜X嘢?我咪同佢講你阻住我囉,佢叫我抽出去入返去,我咪同佢講單白線扣分罰錢,佢就話:『你扣分關我咩事?』」。

樓主大感不滿,報警並與平治男車主爭論,樓主指平治男車主曾自稱「律師」及聲言「玩大佢」,「期間該男司機敲打我車窗,又擅自開我車門,又自稱律師要同我玩大佢,仲又話自己『秒秒鐘幾十萬上落』,當我問佢有關律師嘅嘢,佢就變咗NPC淨係不斷話『關我X事』」。

平治男車主夫婦與拍片司機爭執,爭拗單白線範圍。(chunfunleslie/Threads)

平治男車主反嗆:你個P牌仔唔好咁多嘢講啦

從影片看到,平治男車主夫婦正與拍片司機爭執,拍片司機指「單白線,佢架車就咁打死火燈停咗喺度」。畫面中平治私家車車頭在單白線範圍,而前方豎立了「全日停車限制」標示牌,不過平治男車主妻子指着車尾說「呢度未到(單白線)啊先生」,平治男車主則說「你個P牌仔唔好咁多嘢講啦」。

現場豎立了「全日停車限制」標示牌。(Google地圖)

之後平治夫婦轉身想返回車上,拍片司機表示「到(單白線)㗎喇,唔緊要啊,1823之嘛」,平治男車主聞言反嗆「1823我囉,多X謝」,大力關上自己門並怒氣沖沖走前,拍片司機即問「郁我啊?」。

平治男車主怒氣沖沖走向拍片司機。(chunfunleslie/Threads)

拍片司機:違例泊車泊到咁型咁寸 被女方叫收聲斥「嘥時間」

畫面一轉,平治夫婦站在車尾,與拍片司機一同等候警察到場。拍片司機把鏡頭對着平治男車主表示,「呢位先生自稱係律師,仲要單白線(停泊),落車買嘢,我叫佢郁車唔郁,要全部車喺度CUT單白線,律師喎!」。

平治男車主沒有回應,只「蹺起雙手」不斷「䟴腳」,妻子則叫丈夫「得啦你唔好䟴喇」,又叫拍片司機收聲,「你無問題你收聲啦,好嘈啊你,真係」,拍片司機回應「我都唔想嘈啊,你肯郁車我咪唔嘈囉」。平治男車主嘆氣「唉」一聲,打開車尾門坐下,妻子表示「得喇得喇,唔好再講喇,嘥晒啲時間,小事成咁你(拍片司機)都可以咁樣嘅」。

平治夫婦站在車尾,與拍片司機一同等候警察到場。(chunfunleslie/Threads)

不過拍片司機未有停口,向平治男車主說「玩大啲,你自稱律師啊嘛,事務律師定大律師啊?」,平治男車主只重複「關你X事啊?」,並舉手機反拍拍片司機,拍片司機反嗆「違例泊車,泊車泊到你咁型咁寸」,妻子重申「唔好嘥我時間啊嘛,喺度」。

影片最後,平治男車主以英語表示「Doesn't look like I care,I Don't fxxk about you」,拍片司機繼續說話,妻子不滿批評「好煩,真係」,平治男車主亦轉回廣東話指「黐X線,香港真係好X多傻仔……好多黐X線」,取出香煙吸食。

交通督導員到場調停

樓主補充,最後有2名交通督導員到場調停,平治男車主離開,未有發出告票。

平治男車主舉手機反拍拍片司機。(chunfunleslie/Threads)

平治男車主指「黐X線,香港真係好X多傻仔……好多黐X線」,取出香煙吸食。(chunfunleslie/Threads)

網民看過影片議論紛紛,有人讚樓主做得好,「片主做得好,做得啱好嘢」、「支持你,有時語氣態度好好地say個sorry都算,但佢咁X衰,仲要唔覺有問題,真係火都嚟」。

網民倡追究到底

也有人建議樓主追究到底,「畀條片交通部。你有無佢開你車門嘅片?有嘅去埋報案室話有人干預車輛」、「樓主建議你寫信去香港律師會投訴佢有排煩」。

然而也有網民認為只是小事,毋須「化大」,「拍片司機小事化大」、「前車唔啱,但我諗後車應該直接去X過佢嚟,諗都係互相態度起火」。隨即有網民反駁,「事實唔小事,你揸過車就知,停街邊正X樣,你上落貨/人我都算,自己一個霸X住條線,仲要佢真係停正喺白線前,逼住其他車行白線」。