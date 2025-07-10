活動女主持面試遭性侵！驚醒揭下體痛兼床上染血　老闆1原因免囚

面試是了解應徵者的好機會，但淫狼老闆卻趁機伸出狼爪！。台灣屏東1名廣告公司老闆最近打算舉辦活動，相約1名自行接案的活動女主持到咖啡店進行面試，老闆事後聲稱帶同對方到墾丁「拓展人脈」，女主持以為能獲得工作機會，跟隨前往墾丁酒吧飲酒，甚至一同在酒店投宿。淫狼老闆眼見女主持飲醉，伺機性侵得逞。受害人事後感到下體疼痛，而且出現血尿，床上甚至染血，才驚覺自己遭到性侵，於是報警求助。



男被告事後向受害人分批賠償140萬新台幣（約35萬港元）而達成和解，法官裁定乘機性交罪名成立，判處2年有期徒刑，但緩刑5年。



受害人感到下體疼痛，而且出現血尿，床上甚至染血，才驚覺自己遭到性侵，於是報警求助。（AI生成圖片）

受害人被帶到墾丁「拓展人脈」

台媒於今年7月報道，案件在屏東地院進行審理，郭姓男子是高雄1間廣告公司的負責人，案發於2022年5月29日下午2時許，郭男和自行接案的商場活動女主持在咖啡店面試，其間郭男邀請女主持前往墾丁，聲稱「協助結交業界人士」。女主持以為可獲得工作機會，於是答應一起前往。郭男帶同她和1名呂姓友人前往墾丁，3人先到1間燒烤酒吧和其他友人飲酒燒烤，結束後他們投宿酒店，繼續在房內飲酒和玩桌上遊戲。

眼見受害人飲醉 趁機指侵性侵

到了翌日（30日）凌晨，郭男見到女主持不勝酒力，睡在房內其中1張大床，呂姓友人同時離開房間，郭男繼而向女主持指侵和性侵。

下體疼痛出現血尿 驚覺遭性侵

同日大約清晨6時，受害人開始回復清醒，發現自己並非躺在原本入睡的大床上，下身沒穿內褲，下體疼痛，而且出現血尿，床上更有血跡。她驚見廁所垃圾桶內有安全套，察覺情況有異，回家向家人傾訴遭到性侵一事，至6月4日前往醫院驗傷和報警求助。

郭男將會分批賠償140萬新台幣（約35萬港元），和受害人達成和解。（AI生成圖片）

被告一度辯稱遭受害人挑逗

案件曝光後，郭男在庭上一度否認犯罪，辯稱是對方主動挑逗，導致受害人作供時當庭痛哭，郭男才肯認罪，將會分批賠償140萬新台幣（約35萬港元），和受害人達成和解。

被告判處2年有期徒刑 獲緩刑5年

法官認為，被告趁受害人為了求職而對她逞慾，令她產生創傷症候群反應，情節嚴重，考慮到被告認罪，並履行部份賠償，認為被告受到教訓，裁定乘機性交罪名成立，判處2年有期徒刑，但緩刑5年，緩刑期間必須接受5場法治教育，全案仍可上訴。

（綜合）