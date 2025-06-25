女生返家奔喪遭繼父指侵！他辯稱：沒愛愛不算性侵　1原因免坐牢

台灣發生女生遭繼父性侵案件。新竹1名男子趁繼女返回台灣奔喪之際，凌晨乘機指侵得逞，事後更稱「你又沒搖頭就認同，我才會去碰」、「我沒跟你做愛過，所以不叫作性侵」等，受害人報警求助。繼父被判「乘機性交」罪成，由於他願意作出賠償，雙方達成和解，被刑1年8個月有期徒刑，但可緩刑4年，逃過牢獄之災。



陳男趁繼女熟睡之際，對她指侵得逞。（AI生成圖片）

趁繼女熟睡指侵

台媒於今年6月報道，案發於2024年7月3日，受害人返回台灣奔喪，暫住母親和陳姓繼父位於新竹的住所，2天後、即是同月5日凌晨，陳男趁繼女熟睡之際，先摸其胸部和下體，繼而脫去她的內褲，乘機指侵得逞。性侵過程中，陳男甚至強拉繼女的手部觸摸自己下體，受害人嚇到驚醒，天亮才敢向其他人求助和報警。

獸繼父：你又沒搖頭就是認同

但陳男事後沒有悔意，聲稱「你又沒搖頭就認同，我才會去碰」、「我沒跟你做愛過，所以不叫作性侵」等，最終被控「乘機性交」罪名。

法官判處1年8個月有期徒刑，緩刑4年。（AI生成圖片）

被告賠錢求和解 罪成獲准緩刑

案件在新竹地院進行審理，陳男在庭上認罪，加上證人口供、對話錄音、微信訊息等證據，法官裁定罪名成立，直斥被告身為長輩，濫用受害人信任，以滿足一已私欲，對受害人造成嚴重心理創傷，但過程中沒有使用暴力，考慮到被告認罪和沒有前科，而且已經作出賠償，和受害人達成和解，判處1年8個月有期徒刑，緩刑4年。被告緩刑期間需要接受保護管束，全案可上訴。

（綜合）