36歲男自慰無問題！和妻行房陰莖「秒軟」變陽痿　醫生問診揭原因

陽痿有不同成因，壓力是其中一個。台灣有泌尿科醫生分享，1名36歲男子在父母陪同下求診，母親直言兒子「都不會硬」、「他太太有傳影片給我，你看」，甚至當場展示影片。母親一直訢說兒子病況，「兒子要講話完全插不上嘴，連我想好好問診也一直被媽媽打斷」，最後醫生拜託媽媽暫時離開，好讓他們私底下溝通。



男子慨嘆自己「動手」無問題，「硬得起來、也射得出來，也有晨勃。但只要跟老婆，就不知道怎麼開始，也完全不行」。醫生經詢問後，發現對方妻子是越南人，言語不通，「爸媽想抱孫想叫他趕快生小孩，但他自己也沒那麼想生」，醫生相信是壓力導致不舉。



男病人懷疑有不舉問題。（AI生成圖片）

母親狂講兒子病況 男病人無法自白

泌尿科醫師黃維倫在其facebook專頁表示，該名36歲男病人懷疑有陽痿問題，其父母目測大約70歲，陪同兒子求醫。母親開門見山表示「醫生，他那邊沒辦法啦」，甚至展示新抱「幫手」影片，母親「講到情緒上來，忍不住一直講」，兒子沒有機會「自辯」，連黃醫生想問診都被打斷，母親形容兒子「表達能力有問題啦，沒辦法自己講啦」。

夫妻言語不通 父母恨抱孫

黃醫生別無他法，唯有要求父母暫時離開。男病人終於得到解釋機會，他說平日自慰沒有問題 ，自己都有晨勃，卻無法和妻子「愛愛」，黃醫生再三詢問，獲悉男病人的妻子是越南人，雙方因言語不通，所以互動不多，加上父母想抱孫，他卻沒有打算生兒育女。

黃醫生指出病人可以嘗試服藥，可能可以和妻子行房。（AI生成圖片）

高壓生活導致不舉 可服藥改善

黃醫生估計，男病人「應該是生活在一個高壓又無法好好溝通的環境」，很明顯無法和父母和妻子溝通，所以導致勃起功能障礙。一般而言，「無法達到或維持足夠的勃起，完成滿意的性行為」，即屬勃起功能障礙，藥物可以協助患者更容易成功行房，經治療後，大多數患者可以慢慢停藥，恢復自然的勃起狀態。

但該名患者情況複雜，所以黃醫生推薦他們尋找諮商師和性治療師，男病人都可以嘗試服藥，如果使用藥物後，病人就可以和妻子行房，「或許有機會建立更親密的關係」。

（facebook專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」）