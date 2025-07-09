恐怖性虐案！14歲女網友遭煙燙箍頸性侵　15歲男生被捕揭心寒性癖

日本發生涉及未成年男女的恐怖性虐案。兵庫縣神戶市1名15歲高中男生在社交平台認識1名14歲初中女生，男生被指用香煙燙傷女生手臂，而且向她箍頸，甚至性侵得逞。受害人因傷勢外露而令到案件曝光，警方介入調查後，男生承認大部份指控，對於燙傷女生，他竟稱「只是想隨便在她身上烙印，沒有特別理由」，癖好令人心寒。而被問及箍頸舉動時，男生則否認想勒斃對方，目前警方已將他拘捕，以對案件作進一步調查。



男生被指用香煙燙傷女生手臂，而且向她箍頸，甚至性侵得逞。（AI生成圖片）

男生煙燙掐脖性侵

日媒於7月報道，涉案15歲男生在兵庫縣神戶市1間高中就讀1年級，經社交平台認識1名14歲初中2年級女生，2人相約見面，卻是女生噩夢的開始。2025年2月至3月期間，男生多次用用香煙燙傷女生手臂，甚至在女生家中施以箍頸，繼而將她性侵。

女生憂轉季換校服傷勢外露

到了同年5月下旬，由於學校轉換成夏季校服，受害女生擔心被其他人見到手臂傷勢，所以向老師反映憂 慮，案件因而曝光。

受害女生擔心被其他人見到手臂傷勢，所以向老師反映憂慮，案件因而曝光。（AI生成圖片）

男生被捕 否認想勒斃女生

警方展開調查，涉案男生承認用香煙燙傷受害女生，稱自己其實沒有理由，同時亦承認性侵一事，至於箍頸，男生聲稱「沒有打算將她勒斃」，男生事後涉嫌傷害和不同意性交罪名被捕，警方正繼續調查案件。

（綜合）