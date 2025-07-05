窮遊香港？疑內地客麥當勞吃懶人火鍋　港人食客公審嘲：McBinno

再有旅客攜帶外來食品到麥當勞「開餐」！有港人於社交平台發文，指目睹1名疑似內地女子攜帶女童到麥當勞，2人在「無幫襯」的情況下，公然拿出「懶人火鍋」（即自熱式方便火鍋）於店內用餐，她看不過眼於是拍照公審，嘲諷稱「老麥繼McGriddles之後再推出McBinno（麥邊爐）」。



有網民批評涉事女子，「又係窮遊嗰啲？」、「其實係咪應該貼出通告，禁止店內進食外帶飲食？」，又指麥當勞職員未有及時上前驅趕，變相是縱容他們。



有疑是內地旅客未光顧麥當勞，卻於店內進食懶人火鍋，港人食客見狀拍照公審。（threads圖片）

有港人食客在threads帳號發帖，以廣告式語調揶揄「老麥繼McGriddles之後再推出McBinno」。從相片可見，有疑似是內地旅客的女子，攜同1名女童於麥當勞用餐，桌上雖然擺放店內的餐盤和飲品，不過樓主卻表示「（係）上手食完嘅嘢嚟」，即指2人未有光顧店內食品。

疑內地客麥當勞食懶人火鍋 港人揶揄：McBinno

相片顯示女子正在使用手機，同行女童則拿着筷子，正在進食內地近年興起的「懶人火鍋」（即自熱式方便火鍋）。懶人火鍋毋須額外加熱設備，只需加入冷水，發熱包就會釋放熱量，可以隨時隨地享受吃火鍋的樂趣。樓主看不過眼對方「無幫襯」卻霸佔店內座位，遂以嘲諷語氣公審對方。

女童拿着筷子，正在進食內地推出的「懶人火鍋」（亦稱自熱式方便火鍋）。（threads圖片）

網民質疑：又係窮遊嗰啲？

雖然有網民覺得樓主形容幽默，「Mcbinno勁好笑」、「支持老麥出麥邊爐」，但不少人就批評相中女子攜帶外來食品到麥當勞行為，「又係窮遊嗰啲？」、「其實係咪應該貼出通告，禁止店內進食外帶飲食？」、「佢哋真係沒文化，簡直uncivilized（不文明）」。

類似事件時有發生 網民認為麥當勞應正視

有留言就表示見慣不怪，「我見過佢哋（內地旅客）喺麥當勞帶埋愛心飯壺，兩餸一湯兩碗白飯，仲係喺人人見到嘅中間位，你話佢哋有乜羞恥之心」、「之前見啲人買爭鮮去食，食完啲袋啊盒啊筷子全部留晒喺人哋枱到」、「麥當勞又係戇X，縱容呢啲人」、「下次入去講住普通話食支煙都應該都無問題」。

（threads＠wulayahabru）