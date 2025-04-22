疑內地客自攜啤酒到麥當勞！後續1舉動惹議　港女貼圖公審反捱轟

許多餐廳都列明食客不准進食外來食物，但類似情況卻時有發生！日前有網民目睹多名疑似內地男女自攜啤酒到麥當勞，眾人霸佔一張4人枱，又拿麥當勞紙杯，以便多人共享1罐啤酒，其間有食客看不過眼，拍下照片公審到網上。



不過帖文卻惹來網民圍攻，批評帖主挑撥仇恨，認為港人亦不外如是，「香港人咪又係咁」、「你無見過麥記補習社？連嘢飲都無啊」。但有留言指出麥當勞因未有領取酒牌，確實不能於店內飲用含酒精飲料，建議若遇類似情況，食客應即時向職員反映。



有網民於社交平台公審，數名疑似內地男女自攜啤酒到麥當勞享用。（Mcdonald）

疑內地人自攜啤酒去麥當勞

該港女在threads帳號發布照片，指相中5名疑似為內地人士，自攜啤酒到麥當勞享用。從照片所示，相信為旺角朗豪坊對出的麥當勞分店，有至少4名男女坐在一張餐枱前，枱面擺放1罐啤酒、屬麥當勞的紙杯、以及用後餐點。

未光顧霸佔座位 再拿麥當勞紙杯共享啤酒

樓主形容相中眾人「仲拎幾隻紙杯」，以共享1罐啤酒，又強調桌上餐盤其實是其他食客用餐後遺留下來的，她看不過眼眾人完全沒有光顧或購買任何食物，便霸佔店內座位，遂拍下照片公審到網上。

數名男女自攜啤酒到麥當勞，再拿店內紙杯共享1罐啤酒。（threads圖片）

網民斥樓主用心不良：可唔可以唔好挑起仇恨

帖文一出，許多網民反斥樓主故意挑撥兩地民眾仇恨，「成日戴有色眼鏡睇人」、「香港人咪又係咁，成堆坐喺Starbucks都唔係飲嘢嘅，坐M記又唔係食嘢，全部喺到補習」、「你無見過麥記補習社？連嘢飲都無啊」、「你不如去下大家樂大快活，睇下幾多X老」、「上星期我喺西環士美菲路嗰間麥記，見到約3至4個香港大叔喺度食粥及炒麵，麥記員工見到都視而不見，真係不X知所謂」。

麥當勞未領取酒牌 食客不應於店內飲用含酒精飲料

雖然有聲音認為「喺無阻到人哋食嘢嘅情況下，係可以嘅」，但有人指出麥當勞因未有領取酒牌，若見到相中情況應即時向職員反映，「鍵盤戰士有乜用啫」、「通知職員啦，有人喺麥當勞裏面飲酒，麥當勞唔會唔理架喎」、「無酒牌嘅餐廳、快餐店等等，不可以飲酒」、「以前我做通宵，我會叫佢地出去」。

根據法例，市民於無領取牌照的地方飲酒亦屬違法，一經定罪，可處罰款2,000元。

（threads＠ajisaiz）