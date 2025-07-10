六旬癌翁喪禮前夕「翻生」　醫生照開死亡證　爆誤診原因震驚全網

印度發生嚴重醫療失誤。1名患有糖尿病等疾病的64歲癌翁在家中昏迷後送院搶救，醫生證實老翁「不治」，家人傷心地「抬屍」回家準備舉行喪禮，卻發現老翁離奇仍有呼吸，於是將他送到另1間醫院，治療不足半小時，老翁即回復清醒。家人事後強忍怒火，求該名「失魂」醫生簽發死亡證明，對方聞言照做，當刻證據確鑿，家人聯同清醒老翁手持死亡證明，向當地媒體控訴求助。



該名涉事醫生事後聲稱，男病人當時昏迷不醒，心臟和其他身體部位都沒有反應，加上當時「附近正在施工，噪音太大」，估計干擾其評估而導致誤診。當局則指仍未收到家屬投訴，但要求醫生解釋事件，否則成立委員會進行調查，最嚴重的可吊銷醫生牌照。



塔亞德送院後被宣告不治，事後被發現仍有呼吸，救治後回清醒。（網上圖片）

六旬翁昏迷送院 遭醫生宣告「死亡」

事件發生在印度烏爾哈斯訥格爾（Ulhasnagar），該名「死而復活」的64歲老翁塔亞德（Abhiman Girdhar Tayade）本身罹癌，而且患有糖尿病和黃疸，6月12日在家中昏迷，家人見狀立即用人力車將他送到附近私立醫院搶救，醫生阿胡賈（Prabhu Ahuja）經簡單檢查後，聲稱塔亞德已經沒有脈搏，證實「死亡」。

醫生阿胡賈不知道自己「擺烏龍」，事後為病人發出死亡證明。（網上圖片）

家屬發現「遺體」有呼吸

家屬非常傷心，將塔亞德的「遺體」帶返住所，準備舉行喪禮，但其後發現他仍有呼吸，於是將他送到另1間私立醫院，治理不足半小時，塔亞德即恢復意識。

醫生簽發死亡證明

家屬知道阿胡賈出現醫療失誤，強忍怒火重返涉事醫院，故意要求醫生阿胡賈簽發死亡證明，阿胡賈不知道自己「擺烏龍」便聞言照做，家屬和塔亞德持有死亡證明後，向當地媒體求助，事件驚動各界。

家人將「遺體」帶返住所，準備舉行喪禮，卻發現塔亞德仍有呼吸，於是將他送到另1間私立醫院，治理不足半小時，塔亞德即恢復意識。（AI生成圖片）

醫生辯稱︰醫院附近工地發生噪音導致誤診

阿胡賈事後回應當地媒體時辯稱，當家屬最初將塔亞德帶到其面前，男病人的確陷入昏迷，心臟等身體部位沒有反應，加上當時醫院附近當時進行工程，導致噪音太大，所以可能干擾到其評估。阿胡賈更指，當初建議過家屬到其他設施較齊全的醫院進行檢查，但他們沒有照做，家屬事後沒有告知病人甦醒，反過來要求他簽發死亡證明，明顯有意心誤導他。

當地部門要求解釋

事件驚動到當地衛生部門，有官員表示，雖然至今未收到家屬投訴，但當局已經要求阿胡賈提供解釋，如果答覆未能令到部門滿意，當局會成立委員會調查事件，一旦證實有人失誤，其醫生執照可能會被吊銷。

（綜合）