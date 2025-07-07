小暑｜五個生肖小暑起轉運財源滾滾 屬狗正財偏財雙贏仲會遇貴人
撰文：中天新聞網
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7日迎來二十四節氣中的「小暑」節氣，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，在7月7日至7月22日這段小暑節氣期間正好適逢丹娜絲颱風出現，雖然這段期間易有情緒起伏，但有「5生肖」將迎來轉機，其中以屬蛇者運勢最為亮眼，還有機會升官發財。
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Top5 兔
生肖兔的朋友們在小暑這段期間，其貴人運與行動力都相當強勢，擁有良好的規劃能力，且名聲遠播。對此，邱彥龍建議，屬兔者應加強行動力，對事情不要過度執著，保持原則性即可。
Top4 豬
屬豬的朋友們則是在這段期間內財運不錯，有貴人相助，但可能會感受到來自家庭與工作的雙重壓力。若面對挑戰，只能踏實努力去面對與解決，不用想太多，勇敢行動才是關鍵。
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Top3 馬
屬馬的朋友們這段時間將在事業與財運方面有所收穫，但也會面臨較大的轉變。邱彥龍分析，這些變動將帶來生活體驗、人際關係和工作上的提升，建議以正向態度面對任何事。他特別提醒，在感情方面可能會出現新的轉折，需謹慎對待。
Top2 狗
至於屬狗的朋友，過去的努力將在此時開花結果，不論是正財或是偏財都相當可觀，而這些都源自於過去努力的成果。工作方面也有貴人扶持，能獲得不少協助，建議把握這段順遂的時機，好好積累福報、清除障礙，未來將更加順利發展。
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Top1 蛇
邱彥龍表示，在7月7日至7月22日這段小暑節氣期間，屬蛇的民眾將受到幸運之神眷顧，不僅容易受到矚目，名氣與智慧都能提升，同時正財運、事業運都很強，只要保持努力與負責任的態度，便能獲得理想成果。
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