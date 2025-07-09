香港迪士尼隨地大便？店舖地面驚現大遍褐色污迹　迪士尼這樣回應

迪士尼現「屎蹤」？有港男日前於香港迪士尼樂園遊玩時，赫然於1間店舖內發現一大遍地面有褐色污迹，無奈問道：「邊個喺人哋間舖度屙屎。」



香港迪士尼樂園度假區發言人向《香港01》表示，樂園在相關商店地面發現褐色雪糕痕跡，清潔團隊已即時隔開受影響範圍並進行清潔，經確認商品未受影響，商店亦運作如常。



有港男日前於香港迪士尼樂園遊玩時，赫然於1間店舖內發現地面有一大遍褐色污迹。（Threads圖片）

該港男於Threads分享照片，可見店舖一處地面有大遍褐色污迹，並鋪有多張紙巾，有兩名職員拿着長夾清潔，其中1人手中抱着1大包紙巾。而兩名職員身旁放有「小心地滑」的警示牌。有網民留言表示，認出地點是迪士尼樂園「美國小鎮大街」的糖果店。

迪士尼店舖地面現大遍褐色污迹 疑有人大便

網民批評，「其實點做到？急屎點解唔係去廁所，係去周圍瀨？」、「無處不廁所」、「附近咪大把廁所囉！唔熟咪問人囉！」、「『執到金都唔笑』就係呢啲」、「竟然諗到用屎嚟污染呢個咁天真無邪嘅地方，真係估你唔到」、「隔籬貨架仲要賣食物」。

迪士尼：污迹是雪糕非糞便

香港迪士尼樂園度假區發言人向《香港01》表示，樂園在相關商店地面發現褐色雪糕痕跡，清潔團隊已即時隔開受影響範圍並進行清潔，經確認商品未受影響，商店亦運作如常。