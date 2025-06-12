港鐵荃灣綫車廂有糞便！乘客：好大篤6人差啲踩中　港鐵這樣回應

港鐵又現「糞蹤」！網上流傳照片，有港鐵乘客在昨早（6月11日）繁忙時間乘搭荃灣綫時，赫然發現車廂近車門及座椅旁角位有一大坨糞便，有乘客稱在大窩口站上車時已見到。有乘客則說目測有5至6人「差啲踩中」，列車到達金鐘站時，才有港鐵職員上車處理。



港鐵回覆《香港01》查詢表示，根據記錄，相信事件於6月11日10時許發生，荃灣綫太子站職員收到乘客反映，一列往中環方向列車上有污物，職員隨即上車跟進，並安排清潔人員登上有關列車清理及消毒。



網上流傳照片，有港鐵乘客在6月11日繁忙時間乘搭荃灣綫時，赫然發現車廂近車門及座椅旁角位有一大坨糞便。（Threads圖片）

有港鐵乘客於Threads發文貼相表示，「早上繁忙時間，竟然有人可以喺地鐵屙咗咁大篤屎」，若非有伯伯乘客提醒，他也不為意，「目測有5至6個人差啲踩中，真係要感謝阿伯提醒」。該乘客指出，他於荔枝角站上車，到達金鐘站時，才有港鐵職員上車處理，大呼「真係超級大篤！so crazy！」。另有乘客就於連登討論區發文指出，他在大窩口站上車時已發現該坨糞便。

港鐵荃灣綫車廂驚見糞便

不少網民好奇道，「點做到㗎？屙緊嗰陣無人阻止個人？」、「但佢係點樣喺到除褲都無人發現仲屙咗」、「邊個腸胃咁好，可以屙到咁多，佢一定好舒暢」、「條友要食幾多先有咁多」、「條友平時應該食好多纖維嘅食物」、「幸好佢完整一篤，如果佢絞腸痧就恐怖了」。

有乘客稱，在大窩口站上車時已見到該坨糞便。（「連登討論區」圖片）

網民：點解仲可以坐喺篤屎隔籬

有網民批評，「絞肚痛噴射式爛屎就話忍唔X到啫，固體硬屎都要周街屙真係黐X線」、「屙呢啲位勁賤，平時一嘢就攝入呢啲位企」、「呢度仲係唔係我認識嘅香港」、「呢幾年真係多咗好多公眾地方出現屎嘅情況」、「唉，今時今日嘅香港屎味飄飄處處聞」、「行街就怕踩屎，搭地鐵都要怕」。

亦有網民驚訝仍然有乘客坐在附近，不怕臭味，「隔住個MON都feel到有陣屎味」、「點解有人仲可以坐喺篤屎嘅隔籬，臭到死」、「坐喺督屎隔籬嗰位確係1名冷靜無嗅覺嘅勇者，屎堆屙於前而色不變」、「係我應該彈開咗9呎遠」，有網民就說「港鐵啲清潔人員好慘」。

港鐵表示，致力為乘客提供方便舒適的出行體驗，呼籲乘客配合，共同營造清潔及舒適的乘車環境。（資料圖片）

港鐵：往中環列車有污物 已派員清理消毒

港鐵回覆《香港01》查詢表示，根據記錄，相信事件於6月11日10時許發生。荃灣綫太子站職員收到乘客反映，一列往中環方向列車上有污物，職員隨即上車跟進，安排清潔人員登上有關列車清理及消毒。

港鐵續說，致力為乘客提供方便舒適的出行體驗，呼籲乘客配合，共同營造清潔及舒適的乘車環境。