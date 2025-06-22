茶記咖喱飯「激似排泄物」　網民笑：一餐「便」飯　帖文現2疑點

不少人都喜歡光顧茶餐廳，皆因價廉物美又快捷！日前有港男於網上飲食群組發帖，指於餐廳吃早餐時點叫1碟咖哩飯，不過其賣相卻嚇窒網民，事關咖哩的顏色以及形態激似排泄物，許多人紛紛表示「睇到都想嘔」、「隔住個mon都覺得好臭」、「廚師肚屙？」，有人更笑稱「都係一餐『便』飯」。不過，有網民質疑為何茶餐廳早餐會提供咖哩飯，又認出相片是舊圖，懷疑樓主「偷圖」作故事。



有網民分享於餐廳點叫1碟咖喱飯，其賣相激似排泄物惹熱議。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

早餐吃咖喱飯？ 賣相激似排泄物掀熱議

有網民今早（21日）在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳1張照片，指「早餐食咖哩會唔會太過heavy（肥膩）」。從相中可見，桌上擺放1碟沒有任何配料的咖哩飯，不過由於咖哩呈現深咖啡色，加上形態較為稀身、流質，且表面有大量油份，被倒在白飯上，難免令人有所聯想，隨即引來網民熱烈討論。

不少人都認為咖哩飯賣相嚇人，「顏色及形態是否有點…」、「頂唔順，唔使錢都唔得」、「好醜樣幾好味都假，食唔落」、「見到想反胃」、「色：無；香：聞唔到；味：試唔到，呢份色香味俱不全」、「所以話物極必反，無就唔得，太多就肯定唔好，睇到都想嘔」、「加隻太陽蛋喺面，或者少少薯菜圍邊，整理吓當堂唔同晒啦」。

網民笑稱：都係一餐「便」飯

有人看過照片後更是有所聯相，「打格仔，唔該」、「好X似喺公廁見到嗰啲」、「隔住個mon都覺得好臭」、「廚師肚屙？」、「腸胃炎？」、「睇啲顏色就知佢熱氣啦」、「要食喇叭牌」、「睇到我有啲急X」，又笑稱「都係一餐『便』飯」、「你可以不吃，但必須請你的朋友吃」、「中醫問我咩形態同顔色，我可以畀呢張相佢睇」。

相片最早於2022年在社交平台出現，及後被人大量轉載，至今仍不時在網絡上被瘋傳。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」截圖）

相片最先於2022年在社交平台出現 網民質疑樓主「偷圖」

惟有網民認出相片其實是舊圖，質疑樓主「偷圖」，「幅相相當熟面口，喺邊度見過呢」、「咪傻啦，我仲未聽過9點零鐘茶餐廳有飯食，誤導人」。《香港01》記者翻查網上資料，發現相片最早於2022年在社交平台出現，當時有食客光顧灣仔某間粉麵檔，點叫咖哩飯時所拍攝，當時留言指「青衣美食，賣相一般，入口可口，價錢適宜」，該相片及後被人大量轉載，至今仍不時在網絡上被瘋傳。

（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）