殯儀業者徵「哭喪人員」　工作2.5小時日薪達$XXX　僅需符合1條件

面對摯親離世，於靈堂送別對方時難免會悲痛落淚。台灣較早前有殯儀業者於網上貼出招聘告示，合共徵求7名「哭喪人員」，帖文表示「就是哭就對了」、「只要哭得出來，就能領到酬勞」，工作2.5小時便可賺2,000元新台幣（約540港元，下同）。不少網民表示有興趣，笑稱「帶洋蔥進場算作弊嗎？」、「一聽到孩子成績就能哭，情緒保證自然」。



其實「哭喪人員」為傳統喪禮中常見的「孝女白琴」（即哭喪女）角色。有當地民俗專家指，專業哭喪者的哭聲能夠引導親屬情緒，助他們宣洩悲傷之情，更深刻體會與表達對逝者的哀悼之情，不過隨時代變遷，火葬與簡約喪禮風格逐漸取代傳統排場，哭喪文化亦日漸式微，所以帖文才會引起迴響。

台灣有殯儀業者於網上公開招聘「哭喪人員」，強調「只要哭得出來，就能領到酬勞」掀熱議。（《花椒之味》劇照）

殯儀業者招「哭喪人員」 強調：哭得出來就能領酬勞

綜合台灣媒體等報道，當地有殯儀業者在facebook群組「大台中臨時打工資訊網」發布1則招聘告示，稱「需要您珍貴的眼淚，就是哭就對了」，表明需要聘請「哭喪人員」，同時強調「只要哭得出來，就能領到酬勞」。

參加者只需符合1條件

帖文指出，工作地點位於台中市立殯儀館，預計工作日期為7月26日上午9時至11時半，日薪為2,000元新台幣，酬勞會即場以現金支付，但喪家特別交代未成年人不得參加，所以唯一條件是有興趣人士必需年滿18歲。

參加者工作2.5小時即可賺逾500港元，唯一條件是必需年滿18歲。（示意圖／資料圖片）

網民笑：帶洋蔥進場算作弊嗎？

如此另類的招聘瞬間掀起網民熱議，有人笑稱「我平常光看發薪日就能哭了」、「可以偷偷抹辣椒水嗎？」、「帶洋蔥進場算作弊嗎？」、「我演技不錯，眼淚可以自主控制」、「一聽到孩子成績就能哭，情緒保證自然」。

台灣有民俗專家指，專業哭喪者的哭聲能引導親屬情緒，協助他們宣洩悲傷之情。（《孤味》劇照）

其實「哭喪人員」為傳統喪禮中常見的「孝女白琴」（即哭喪女）角色，據台灣傳統習俗，許多家庭會請專業哭喪者前來靈堂披麻帶孝，於儀式中一邊放聲號哭，一邊吟唱哀歌，有時會搭配簡單樂器，將現場悲傷情緒渲染到最高點，以彰顯喪家子孫對逝者的悲痛與敬意，而這類工作以女性從業者為主，男性則較為稀少，報酬相對會更高一點。

火葬或簡約喪禮取代傳統排場 哭喪文化日漸式微

不過隨時代變遷，火葬與簡約喪禮風格逐漸取代傳統排場，哭喪文化日漸式微，傳統「孝男孝女」於靈前哭號的場面已不多，有台灣業者感嘆如今「孝女白琴」幾乎絕跡，全台中甚至不到3人還在接案，且年紀多已邁入花甲之年。

民俗專家：專業哭喪者能助親屬宣洩情緒

台灣有民俗專家表示，哭喪者不只是為了營造氣氛，更承載深厚的文化與儀式價值，專業哭喪者的哭聲能夠引導現場親屬的情緒，協助他們宣洩悲傷之情，更深刻地體會與表達對逝者的哀悼之情，營造肅穆而哀傷的氛圍。

（綜合）