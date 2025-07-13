手機丟垃圾袋！南亞裔清潔工1原因拾獲交還拒收酬　港媽發文道謝

常說「職業無分貴賤」，任何靠雙手努力工作的老實人，都同樣值得他人尊重。日前有港媽不慎將手機掉棄到垃圾袋，她發現遺失時馬上撥打電話，有人接聽後指於垃圾堆內看見她手機，她憑對方對答，估計是平日負責收拾垃圾的南亞裔清潔工人，於是即時帶同飲品，以及報酬前往答謝對方。



該清潔工人初時拒絕收取酬勞，盡責稱「我哋掉垃圾都會check清楚嘅」，但樓主感激不已，堅持給予報酬。她藉事件指出港人不時「用有色眼鏡」看待南亞裔人士，但其實有部份人亦在社會用心工作，遂發文表揚涉事清潔工，「多謝今日嗰位叔叔」。



有港媽不慎將手機掉棄到垃圾袋內，幸獲南亞裔清潔工人拾獲並交還，遂發文表揚對方。（《BB來了》劇照）

電話不慎掉落垃圾袋 幸得南亞裔清潔工人拾獲交還

該港媽在threads發帖，指日前在家中收拾物件時，不慎將手機棄置到垃圾袋，她多次致電亦未能尋獲，直至第5次似是有人接聽，她於是再次撥打，接通後她指自己遺失手機，詢問對方是否有拾到，裏頭傳來回覆指「yes madam，我喺啲垃圾度發現」，她憑對方對答，估計是平日負責收拾垃圾的南亞裔清潔工人，遂詢問他所在樓層，即時前往尋找對方。

清潔工拒要報酬 盡責稱：我哋掉垃圾會check清楚

樓主表示，她到達後等候一會兒，清潔工剛好清理完同層垃圾，她立刻上前向對方表達謝意，並附上1包飲品，以及少量金錢當作報酬。不過對方初時拒絕收取，盡責稱「我哋掉垃圾都會check清楚嘅」，惟面對樓主堅持，清潔工人最後收下酬勞便離開。

南亞裔清潔工人交還電話後拒絕收取報酬，盡責稱「我哋掉垃圾都會check清楚嘅」。（AI生成圖片）

樓主及後細想「到底佢哋幾錢人工？」，認為清潔工人每日要步行全幢樓的樓梯，逐層收集垃圾再將垃圾房清空，「呢啲厭惡性工作到底有幾多人肯做？」而香港不時有人「用有色眼鏡」看待南亞裔人士，但其實亦有「好畀心機做嘢嘅人」，因而發文感激拾獲她手機的清潔工人，「多謝今日嗰位叔叔」。

網民：職業無分貴賤 建議事主寫信表揚

有網民就分享其他南亞裔人士的好人好事，「試過有次等過馬路，有個南亞裔人士送緊外賣，特登停咗架單車喺我側邊，然後俾咗2蚊我，原來佢叫我遞畀瞓喺地下個露宿者」，認為「職業無分貴賤」，「 我們要尊重這些階層的員工」、「但願每一個人都有這個心態！香港就真係更美好」、「可以的話，可寫感謝信去他公司」。

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