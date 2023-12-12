乘客跌手機落坑渠！的士司機「瞓身」拾回　拒收小費咁講獲激讚

這位的士司機獲得高度表揚！事緣有乘客下車時不慎將手機跌落坑渠，年邁的士司機馬上下車，更「瞓身」趴地尋找手機蹤影，最終成功為乘客撿回手機。事後乘客為表感謝想要給他小費，他拒收並稱「盡量幫到就幫」。網民看後大讚該的士司機，又為的士行業「平反」，分享經歷力證許多的士司機其實「好好人」，認為「樹大有枯枝」，盼大眾不要「一竹篙打一船人」。



乘客不慎將手機跌落坑渠，的士司機「瞓身」趴地助拾回。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

「好人好事，一定要表揚呢位好司機」。樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」發文，並上載1張圖片，指日前有乘客下車時不慎將手機跌落坑渠，年邁的士司機義不容辭馬上下車，絲毫不怕骯髒且努力打開渠蓋，最終成功為客人撿回手機。事後乘客想要給他小費，司機拒收並稱「盡量幫到就幫」。樓主大讚他是好司機，認為「香港需要呢一份精神」。

圖片所示，地點為尖沙咀廣東道，1輛的士停泊在路邊；司機則「瞓身」趴在地上，頭部貼近坑渠，一手用作支撐身體，另一隻手則伸進坑渠尋找乘客手機，旁邊女子拿出紙巾予該司機。

司機獲網民激讚，「真心優質的士」、「值得畀一千（蚊）答謝」。（示意圖／資料圖片）

帖文引來網民激讚，「呢個真心優質的士」、「好司機，好人一生平安」、「如果的士界多些這樣車長，形象一定大好」、「值得畀一千（蚊）答謝」、「有無電話，想Call車」。

亦有人分享經歷，力撐不少的士司機都「好好人」，「坐咗幾十年的士，基本上無遇過X司機」、「好多人話的士司機最憎載狗，但我有狗都無拒載，幾次貓狗急病都係坐的士送去診所，有一次隻狗狗嘔血，成個籠都係血，司機仲幫手抬上車」、「我識個新界的士司機入去舊村載老人家去醫院覆診，仲要唔係長途，嗰啲村路唔係個個司機肯入」、「每個行業都一樣，『樹大有枯枝，族大有乞兒』，的士行業都一樣有好人好司機！」。

（FB「車cam L（香港群組）」）