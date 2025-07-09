的士司機機場拾電話！交還失主女兒後拒要報酬　做1事全網讚好

的士業界好司機！日前有港女發文，指家人搭乘巴士到機場時不慎遺失電話，隨即使用Find My Phone功能，在遺失的iPhone屏幕留下聯絡電話，半小時後正想報失之際，突然接到1位的士司機來電，指他拾到樓主家人電話。



的士司機主動稱可交還至樓主工作地方附近，交收後亦拒絕收取報酬，但樓主強行將錢塞到對方手上，以答謝對方特意前來交還電話。該司機事後告知樓主，他將酬勞扣除車資後，已將餘下的錢捐款予協助救助流浪貓的小食店，驚訝不已遂公開表揚對方，引來不少網民激讚。



有港女分享家人前往機場不慎遺失電話，被的士司機拾獲並主動聯絡交還的好人好事。（《喜歡的話請響鈴》劇照）

去機場不慎遺失電話 被好心的士司機拾獲

「我覺得今日呢單好人好事真係要share下」，該女生在threads發帖，指她媽媽日前搭乘巴士前往機場，下車時不慎遺失電話，擔心他人撿獲後會被盜用信用卡和裏頭資料，故立刻通知她幫忙「停咗部手機」。樓主於是利用電話內Find My Phone功能，在遺失的iPhone屏幕留下聯絡電話。

事隔半小時後，她原本打算前往報失，卻突然接獲來電詢問她是否遺失電話，原來是1位的士司機於地上拾到其媽媽電話，故直言「即刻安心晒」。

司機主動聯絡交還電話 事後拒要酬勞

樓主之後和的士司機交涉，告知對方她於荃灣上班，對方指完成手頭上工作便會去荃灣交還電話，樓主表示「咁我都知呢啲執到電話拎返，點都要畀返啲錢人，（因為）阻住人哋時間」，亦沒有催促對方。的士司機其後主動聯絡樓主相約交收地點，樓主見面一刻主動給予酬勞，但對方拒絕拿取，不過樓主照樣將錢塞到對方手上，以答謝對方特意前來交還電話。

的士司機拾獲電話後，主動聯絡失主女兒交還。（《降魔的》劇照）

司機將報酬捐款予協助救助流浪貓小食店

事後的士司機傳送短訊告知樓主，他將酬勞扣除車資後，已將餘下的錢捐款予協助救助流浪貓小食店。從兩人對話截圖可見，的士司機聯絡樓主，約她下午1時30分於荃灣交收，之後表明「淨係收返程車費」，其餘酬勞將會用作捐款，或購買物資予流浪貓。樓主於是公開讚揚對方，「的士司機成日都俾人誤會，呢單好人好事我覺得要幫呢隊年輕人車隊宣傳一下」。

從兩人對話截圖可見，的士司機約樓主交收，之後表明「淨係收返程車費」，其餘酬勞將會用作捐款，或購買物資予流浪貓。（threads圖片）

全網激讚熱心、有愛的士司機

許多網民都大讚該的士司機，「一件好事變咗做3件好事，樓主屋企人搵返電話、好心司機捐助、知道有呢個車隊」、「唔係全部的士司機都係衰人嚟，只不過每個行業都有不同嘅害群之馬，妳係幸運嘅一個」、「其實香港的士係俾啲牌主同老屎忽玩死，後生一輩係幾有禮貌」、「咁好嘅的士司機真係要支持下」。

有人就表示曾召喚涉事車隊，讚揚他們司機有禮待人，「每次去機場call的士我都係搵佢哋」、「call過幾次呢個車隊入機場，司機都好好人，熟知航空公司近邊個gate，唔會no show同海鮮價」、「佢地好好㗎，仲要全部司機都好有禮貌」。

（threads＠cocochan97）