生日蛋糕棄垃圾桶頂！網民睇名牌補劇情：被女神拒絕？　結局曝光

這樣棄置生日蛋糕，到底有什麼內情？本港社交平台近日瘋傳照片，拍到有人將1個包裝完好的生日蛋糕放在荔枝角路邊1個康文署垃圾桶頂部，透明膠片的一面見到蛋糕有1塊寫上「LokYi生日快樂」的朱古力牌，許多網民即時為劇情「補腦」，認定蛋糕是男生送給心儀女生，「好明顯有人想送，但有人不想收」、「可能係有隻兵想同女神慶祝生日，點知俾人拒絕咗」，其後有網民拍到該蛋糕已被人取走。亦有網民不滿棄置蛋糕者浪費食物，「掉咗個牌，咪當普通蛋糕食囉」。



網傳照片拍到有生日蛋糕被人棄置在康文署垃圾桶頂。（Threads圖片）

蛋糕牌寫「LokYi生日快樂」

目擊的網民日前在Threads發帖，拍到有人將包裝完好的生日蛋糕放在荔枝角1個康文署垃圾桶頂部，盒上有蠟燭和木刀，包裝盒透明膠片的一面可看到內部，有塊寫上「LokYi生日快樂」的朱古力牌，拍照者留言指「Lok Yi！祝你生日快樂！你個蛋糕系永康街同汝州西街交界個垃圾桶！」。

許多網民為劇情「腦補」，認定蛋糕是男生送給心儀女生，但遭拒收。（《苦盡柑來遇見你 》劇照）

許多網民為劇情「腦補」，認定蛋糕是男生送給心儀女生，但遭拒收。（《苦盡柑來遇見你 》劇照）

網民「腦補」：隻兵俾人拒絕咗

帖文被轉載到facebook群組及討論區，大批網民為劇情「腦補」，先入為主認為是男生送給心儀女生的生日蛋糕被棄置，「已經有畫面，男嘅偷偷哋想送驚喜，點知畀佢見到Lok Yi攬住另一個」、「唔知點解，睇到有啲心痛⋯⋯希望Lok Yi 收到呢份心意」、「可能係有隻兵想同女神慶祝生日，點知俾人拒絕咗」、「好明顯有人想送，但有人不想收」、「不是對的人、別強求」、「看來這個城市又多了一個傷心的人」、「女神收完兵仔蛋糕之後，趁兵仔已離開，行多陣擺落垃圾桶」。

有網民發現蛋糕已被人取走。（Threads圖片）

網民發現蛋糕已被取走

有留言則笑稱大家想太多，「會唔會，只係綁完鞋帶，唔記得拎返？」、「Lok Yi : 今日唔係我生日喎，你記錯咗邊條女生日」，部份名字同樣叫「Lok Yi」的網民紛紛「認頭」，留言稱「多謝」。也有網民不滿棄置者浪費食物，「掉咗個牌咪當普通蛋糕食囉，浪費食物」、「點解唔捐畀窮人吃」，但隨段有網民上傳新照片，指蛋糕已被人取走。