夜歸女遭陌生男尾隨　跟出𨋢再入便利店　好心店員這樣幫忙助脫險

女子獨自夜歸要小心！最近有女子在網上發文，表示早前夜深下班回家，路上卻被1名陌生男子尾隨，而對方形迹可疑，不但跟樓主入升降機，又隨樓主進入便利店。樓主隨即向店員求助，表示自己不認識該名男子，店員亦很熱心地幫忙，行出店外注意男子的去向，在確認男子沒有再跟隨樓主後才返回店內，而樓主最後也安全回家。



樓主早前夜深下班回家，在路上被1名陌生男子尾隨，而對方形迹可疑。（《小女子》劇照）

可疑男跟入升降機繼續尾隨

該名女子在Threads上發文，表示日前下班回家時已經夜深，路上發現被1名可疑男子尾隨，當自己進入升降機後，當準備關門之際，該名男子忽然進來，「嗰下已經開始覺得有啲嘢」。當到達目標樓層後，樓主先留在升降機觀察對方會否離開，但男子沒有行出升降機，樓主見狀便離開，當下回頭一望，「咁嗰下係見唔到有人跟住出嚟嘅」。

樓主始終不放心，便回到附近1間便利店，驚見該名男子又再出現，剛好就在樓主後方，樓主入到店家後不久，「佢真係跟住我入嚟」。店員看到樓主不停四處張望，也察覺到有異常，樓主告訴店員自己不認識該名可疑男子，後來對方在店內跟着樓主「兜咗幾個圈」，然後才到店外門口徘徊。

店員其後到門口幫忙看着可疑男子的動向，看到對方乘搭升降機離開，但仍讓樓主在店內多留一會，男子後來未有再出現，樓主也安全回家。（《超完美暗殺隊》劇照）

獲熱心便利店員幫忙

熱心店員其後到門口幫忙看着可疑男子的動向，看到對方乘搭升降機離開，但仍讓樓主在店內多留一會，男子後來未有再出現，樓主也安全回家，「好彩後尾我快步返屋企都係冇人跟住我」。樓主在帖文感謝相關店員，稱直至她在沒有人尾隨的情況下離開升降機前，該店員一直看着她以確保其安全，「行返上電梯之後望返落去，見到個店員就返入去舖頭，佢應該係望住我安全上咗去先入返去，勁好」。

網民分享應付同類情況絕招

帖文引來不少網民討論，有人提醒樓主向店方表揚該店員，也有人建議其他解決方法，讓尾隨自己的人知難而退，「寫返封email表揚下個店員啦」、「如果唔確定係咪真係安全嘅，就算到咗自己嗰層都唔好出𨋢，寧願搭返落去啲人多嘅地方…另外，如果屋企有人，妳亦可以喺7仔嗰陣打去叫佢哋去接妳，咁會更穩陣」、「打電話返屋企，然後大大聲講我俾個變態佬跟緊要報警求助，條變態佬聽到應該會驚走人」。