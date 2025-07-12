暴雨｜長沙灣寶馬剷行人路方便阿叔搬貨　途人走出馬路　網民鬧爆

天文台由7月9日午夜前到7月10日下午初段，總共3次發出紅色暴雨警告，受到惡劣天氣影響，本港多處地方都有暴雨。網上日前流傳1條影片，顯示1輛寶馬在暴雨期間剷上長沙灣行人路，1名阿叔下車搬貨，由於寶馬佔據大部份行人路，其他途人經過時非常不便，部份人選擇勉強穿過行人路，更有人寧願撐傘冒險走出馬路，引來1名男子不滿大叫「喂！阿叔！」。



許多網民留言批評片中阿叔「好自私」、「危駕拉得」、「報警啦」、「要行人就你搬貨，真巴閉」。



寶馬剷上行人路，1名阿叔下車打開車門搬貨，寶馬全車加上車門佔據大部份行人路。（faceboook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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樓主︰隔離就係停車場

樓主7月10日將影片上載至faceboook群組「車cam L（香港群組）」，指出「落雨唔緊要，隔離就係停車場，車泊入停車場咪可以慢慢搬囉」。據現場建築物和道路設計，相信現場就是長沙灣青山道近通州西街，寶馬剷上行人路位置旁邊有1個工業中心停車場，行人路本身有簷篷遮蓋。

根據現場建築物和道路設計，相信現場就是長沙灣青山道近通州西街，寶馬剷上行人路位置旁邊有1個工業中心停車場。（Google街景截圖）

寶馬佔據大部份行人路 途人撐傘冒險走出馬路

相關影片長約23秒，可見當時正值下雨，途人需要撐傘，但寶馬剷上上址行人路，1名阿叔下車打開車門搬貨，搬走類似木板。寶馬全車加上車門佔據大部份行人路，數名途人經過上址時只能「二選一」，1名老婦拉住買餸車，勉強擠進狹窄行人路，更有人撐傘冒險走出馬路，影片結束前，1名男子不滿大叫「喂！阿叔！」，阿叔聞言探望，未知事件後續。

網民︰成條路佢㗎？

影片引來大量網民不滿，留言批評「自私精」、「成條路佢㗎？」、「有車牌有片，拉佢啦」、「達到目的，唔會理人死活」。

（綜合）