深宵借錢黨│哭稱外婆入急症借$300：勿當我乞兒　好心男3原因受騙

凌晨3點都有借錢黨？有港男指早前凌晨3時在錦上路駕車回家，在村口見有男子哭訴外婆入了急症室，對指身上沒有現金想借300元，又自稱在銅鑼灣做髮型師，不是壞人、乞兒。好心港男見男子沒有口音，又「好眉好貌」及願意留下電話承諾翌日過數還錢，於是答應借錢。



可是翌日港男發現電話打不通，翻看「車cam（行車記錄儀）」發現該男子似早有準備，跟着他的車入村，才知自己被騙。帖文一出，有網民稱認出男子疑似是慣犯，更道出詳細被騙經歷。



樓主指，這名男子上前哭着表示外婆入了瑪麗醫院急症室要借300元。（Threads圖片）

有港男日前在Threads上發文及發相，指某日凌晨3時駕車到錦上路近石湖磄路口，有1名男子上前哭着表示外婆入了瑪麗醫院急症室，「問我借300，佢冇現金，話自己唔係壞人，唔好當佢乞兒」。樓主要求男子用轉數快還款，可是對方卻以剛從台灣回來沒有轉數快拒絕，但男子為了取得樓主信任，聲稱在銅鑼灣做髮型師，留下電話表示會在翌日還錢。

樓主第二天打不通電話始知受騙

樓主見男子「好眉好貌，又冇大陸口音，咁急」，於是答應借錢，不過到了第二天樓主發現電話打不通，再翻看「車cam（行車記錄儀）」發現該男子跟着他的車入村，才知自己被騙。

到了第二天，樓主發現電話打不通，翻看「車cam（行車記錄儀）」見到該男子跟着他的車入村，才知自己被騙。（Threads圖片）

不少網民在帖文下留言，「咁你都借？真係好難幫你」，樓主解釋「我啱啱收工返到去，好攰諗唔到嘢，萬一佢真係見屋企人最後一面就畀咗佢」。有網民建議「報警啦」。

有網民認出疑似是慣犯

有網民指稱認出該男子疑似是慣犯，「佢慣犯嚟，成日呃的士搭，一時又話阿婆撼穿頭要入院，一時又話阿婆跌親」、「啲人話佢成日凌晨出嚟搵食」。

有的士司機自稱也是受害人，「呢條友昨晚呃咗我160元，在錦上路截我架車話去佐敦，話身上唔夠錢，可否用轉數快，我話冇佢就話去到佐敦撳錢畀我，我諗横掂出九龍咪信佢囉，跟住扮打電話要過數畀阿婆，問我攞住160元先，出到佐敦提錢一齊畀返我，見佢着住上圖的衫，企企理理咪畀佢囉，跟住扮接到電話話阿婆跌親爆缸，喊晒口流晒馬尿要去睇阿婆，我問佢是否要CaII白車，佢話自己係救生員識急救，老點我去江夏圍第5座睇阿婆，但叫我停在第5座後樓梯，問我攞電話號碼話過返錢畀我，去到呢度我終於警覺呢條友係老千，中伏了」。