泰誠實│地上挖出20萬泰銖鈔票　工人與業主拒貪心　結局超暖心

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-23 15:00

在地上挖現大批現金，你會如何處理？泰國洛坤府（Nakhon）1名女業主早前因出租的店舖周遭環境變得殘舊，決定讓商戶暫時搬遷後修地，沒料到工人挖地時發現地下埋了大批現金。工人沒有貪心地據為己有，把事件通知女業主，點算後證實有約20萬泰銖（約5萬港元）現金；而女業主亦沒有順理成章地將現金收起，反而向女租戶了解內情，結果發現該筆現金應是對方爸爸的遺物，事隔5年終物歸原主。

潔琴後來找來挖土機司機修地，有日對方卻通知她在河粉店門口前的土地挖出1個裝有現金的膠袋和膠盒。（YouTube截圖）

今年46歲的潔琴是泰國洛坤府攀那拉縣1個市場的業主，其家族在當地擁有土地，多幅土地分租給了不同商戶，而其中1間河粉店的女店主娜達雅已租地15年。近日潔琴打算重新規劃巿場的整塊土地，於是臨時租了舖位，讓娜達雅及其他商戶可以暫時遷走及繼續做生意。

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潔琴後來找來挖土機司機修地，對方早前卻通知她，在河粉店門口前的土地挖出1個膠盒和膠袋，內裏分別放了多張鈔票。當地媒體指，大部份鈔票保持完整，只有少部份紙幣因為長時間被埋而出現殘缺。

經點算後，膠袋內放有5萬泰銖的500元面值紙幣、共1萬泰銖的20元面值紙幣，以及共1.2萬泰銖的100元面值紙幣，膠袋以橡筋綁着。而膠盒內則有多張分別面值20、50、100、500及1000泰銖的鈔票，全部加起來有近20萬泰銖（約5萬港元）。

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娜達雅其後解釋，其爸爸是上一手業主，但5年前因病過世。他病重期間曾說在床頭放有重要東西，直至該批鈔票出土，娜達雅才想該處正是爸爸的床頭，而他以往賣河粉時一直睡在那裏。娜達雅一直以為是彩票幸運號碼或其他東西，從沒想過是一大筆現金。

娜達雅的母親表示，相信這筆錢是丈夫以前賣河粉時儲下來的財富，藏在地下以防不時之需。詎料丈夫突然病逝，來不及交代這筆錢的去向。

業主潔琴則稱，她在市場上起了8間商舖，並已出租15年，近日見到不少商舖變得老舊，於是打算重建成現代化的商舖，沒料到會挖到意外之財。不過，潔琴聽到娜達雅與家人說的故事後，確認那是對方父親生前留下財富，決定把現金交還給娜達雅。

（中國報）

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