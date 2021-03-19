疫情下點保自保？　泰國廣告串爆高危日常活動　最危險係做呢樣嘢

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-03-19 15:30

新冠肺炎仍然在全球肆虐，假若有人疲於抗疫，「偷雞」恢復正常社交活動，防疫成效隨時付之一炬，泰國有推廣健康的組織就以搞笑手法拍攝廣告，提醒人們疫情下如何在日常生活中自我保護，例如慶生時可以改用風筒吹蠟燭，避免除口罩噴口水播毒，但有網民「錯重點」，笑稱自己「只是邊緣人」，長期獨自生活，故沒有保持社交距離的煩惱。

疫情下壽星仔毫無防疫意識，返家看到友人為他準備生日派對，即興奮得除下裝備，吹蠟燭時噴出大量唾液，噴到友人一臉口水。（影片截圖）

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YouTube頻道「廣告裁判」定期上載有趣廣告，早前配上中英文字幕，介紹泰國健康推廣基金會（Thai Health Promotion Foundation）的防疫廣告。片中壽星仔出場時一身防護裝備，包括全身防護衣、口罩及手套，返回寓所時發現朋友為他準備一個驚喜派對，壽星仔興奮得立即卸下裝備，在沒有任何防疫措施下和朋友開心慶生，他吹蠟燭時更噴出大量唾液，噴到友人一臉口水，及後更到K房與友人零距離唱歌，大大增加互相感染的風險。

此時，廣告打破「第四面牆」，鏡頭一轉導演要求眾人轉換另一種相對安全的慶生方法，人們改在戶外地方慶生，室外空氣流通，避免困在室內產生傳播鏈，壽星仔改用風筒吹蠟燭，無須除口罩噴唾液，眾人使用自己的杯子及餐具，避免沾上其他人的唾液，而且保持足夠的社交距離，派對變得既安全又開心，最終導演及工作人員都帶上口罩及防飛沬面罩，繼續拍片。

觀眾大讚「在這種過度時期還有靈感，不愧是泰國廣告」，但亦有人心酸「錯重點」，紛紛指「自己一個人過，好像就沒那樣的煩惱了吧？」，感嘆寫道：「只是邊緣人，一個人吃飯，一個人唱歌，一個人過生日」

【本文已獲YouTube頻道「廣告裁判」授權。】