驚險車cam片瘋傳！快線私家車「攝」位撞開電單車　網民鬧：謀殺

駕駛態度欠佳隨時造成人命傷亡。有港男的「車cam（行車記錄儀）」片拍下十分駭人一幕。影片見到當時在屯門公路快線，有一架電單車正在行駛，隨後有一架私家車愈駛愈近電單車，繼而在電單車右邊「攝」入超車，用車身將電單車撞開，幸而電單車只搖擺了數下，未有失平衡倒地，但場面已相當嚇人。網民看後批評「告佢啦、太過分、會死人㗎」、「999啦謀殺」。



網民上傳一段「車cam」片，拍下十分驚險的一幕。（影片截圖）

高速公路快線有私家車駛近電單車「攝」位超車，用車身將電單車撞開。（影片截圖）

高速公路快線有私家車駛近電單車「攝」位超車，用車身將電單車撞開。（影片截圖）

有港男在Threads上發片，題為「黐X線謀殺」。影片是「車cam（行車記錄儀）」拍下，當時樓主在屯門公路中線行駛，而右邊快線有一架電單車正在行駛，隨後緊隨的是一輛私家車，私家車愈駛愈近電單車，繼而在右邊「攝」入，其間用車身撞開電單車，令電單車搖晃了數下，幸而電單車沒有被撞跌，最後私家車揚長而去，場面極為驚險。

私家車「攝」位撞開電單車 網民籲報警

不少網民看過影片後也大鬧，「真cXs」、「呢啲真係要報警喎，絕對係馬路殺手，呢啲司機對所有道路使用者都會帶嚟危險」、「快線X係乞人憎，扒返佢頭block返住佢囉，再唔係閘X停佢嚟X，唔使撞X死人嘛」'「快線X係唔啱，但咁就可以撞X人？平時行街見到啲阿婆行得慢，你哋係咪會推X佢落地？」。

幸而電單車只搖晃了數下，沒有被撞跌。（影片截圖）

幸而電單車只搖晃了數下，沒有被撞跌。（影片截圖）

最後私家車揚長而去，場面極為驚險。（影片截圖）

網民：一個就快線X，一個就危險駕駛

不少網民認為該車至少涉觸犯危險駕駛，「一個就快線X，一個就危險駕駛」、「26雖然係快線X，但係BYD絕對可以告意圖謀殺，一鋪就可以釘牌」、「就算車牌號碼不是很清晰，都強烈建議你拎條片去報警」、「告佢啦、太過分、會死人㗎」、「999啦謀殺」。不過有人認為事出必有因，「咁佢（電單車）都應該要畀油過架貨車，或者尾隨貨車／去慢線。至少都打個左燈。不過我相信一定有前傳，唔會一嚟就撞咁黐線」。