港女巴士風扇仔散熱遭大叔喝止：好嘈　網民意見兩極：與款式有關

天氣熱不少人會用風扇仔幫散熱，有網民在網上發文指在巴士遇到有兩名乘客，因用風扇仔而鬧不快。大叔乘客出聲要求正在使用風扇仔的女乘客停止用風扇，原因是「好嘈」，但女子不屈服，反駁「咁搭公共交通工具咩聲都有㗎啦，你都好嘈」，兩人爭持不下，直至網民下車仍未爭拗完，他不禁認為天氣熱「大家都好暴躁」。有網民認為不出奇，「因為有啲人天生聲音敏感，你聽落冇感覺，但敏感嘅人係聽到覺得頭痛，其實有少少同理心係咪真係咁難」。



樓主指在巴士遇到有兩名乘客因用風扇仔爭執。（AI生成圖片）

有網民在Threads發文，指早前坐巴士遇到有兩名乘客因用風扇仔爭執。有女乘客當時在車上用風扇仔散熱，另一名大叔則向她表示「可唔可以熄咗你部風扇？好嘈」，女乘客回應「唔好意思我而家好熱，請你忍讓下先生」，大叔重申「但真係好嘈」，詎料女乘客反駁「咁搭公共交通工具咩聲都有㗎啦，你都好嘈」、「我吹多陣就會熄」，大叔聞言「火起」強硬要求關風扇，「你而家熄咗佢，好嘈」。

大叔命令：你而家同我熄咗佢

過了一會大叔又語帶命令出聲「你而家同我熄咗佢」，女子回應「我吹完就會熄啦」，樓主指兩人的話「無限loop（重複）」，直至他下車也未爭拗完，而他發現原來兩人並非並排而坐，而是前後坐。

大叔與港女爭持不下，有網民認為嘈音與風扇款式有關。（AI生成圖片）

有網民認為「其實點解要所以嘢都要迎合自己？出得街都總會有啲自己唔滿意嘅情況，我夠覺得啲細路嘈啦，唔通叫佢去收聲咩」；「『男人：你而家同我熄咗佢』呢種態度呢種語氣真係好霸道 」、「欺善怕惡啫，見佢係女仔咪開聲叫佢熄囉，換轉係阿叔播片，幾大聲都冇見過人開聲叫佢熄機」。

網民認為嘈音或與風扇款式有關

有人認為嘈音或與風扇款式有關係，「今年多咗人帶嗰種渦輪風扇，嗰種我覺得真係好嘈，啲聲好尖，如果開到最大以為出面鑽緊地，以前嗰啲風扇仔都無咁嘈嘅」。也有人認為不用大驚小怪，「因為有啲人天生聲音敏感，你聽落冇感覺，但敏感嘅人係聽到覺得頭痛，其實有少少同理心係咪真係咁難」。