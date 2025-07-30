陌生女誤當Uber上錯車　人夫嘆被老婆誤會出軌後續心酸：壓力好大

這個誤會真的是「跳進黃河也洗不清」！有感情諮詢專頁分享1則投稿，有人夫大呻早前駕車去接老婆下班，有陌生女子誤認他的車是Uber上了車，驚悉弄錯後已趕忙下車，惟老婆剛好目擊下車過程，誤會他出軌，解釋亦聽不入耳。人夫指，自此老婆經常生疑，對其極不信任，每天下班後都被查問行程及查手機，人夫無奈嘆道「成件事畀我嘅壓力好大，真係唔知點算好」。



有人夫大呻，早前駕車去接老婆下班，有陌生女子誤認他的車是Uber上了車，老婆剛好目擊下車過程，誤會他出軌。（《Drive My Car》劇照）

感情諮詢專頁「greenhat.secret」以「我俾老婆誤會出軌」為題分享1位人夫的投稿，人夫表示早前駕車去接老婆下班，車停在公司樓下，由於光線昏暗，有陌生女子開門坐進來時，他誤以為是老婆，問了句「係咪買咗餸啊？」。陌生女子呆了一下，才驚悉上錯車，於是「急急腳落車」，原來對方召了Uber，要坐的車是停泊在後方另一輛一模一樣的Tesla（特斯拉）Model 3。

陌生女誤當Uber上錯車 老婆目擊誤會出軌

就在此時，人夫老婆剛好走過來，目擊到有女子從他車上下車，老婆立即衝過來拍他車窗，連聲音也變了，質問道「個女仔邊個嚟㗎？你做緊咩呀？」。人夫急忙解釋是誤會，但老婆完全聽不入耳，斥責「誤會？咁啱得咁橋？你當我傻㗎！」，自此老婆就不再信任他。

人夫嘆道，事件發生後老婆經常生疑，對其極不信任。（《愛的迫降》劇照）

人夫嘆被每日查行程及手機壓力大

人夫慨嘆，每天下班回家，老婆第一句就問「今日去咗邊？見咗邊個？手機拎嚟睇下！」，無論如何解釋，老婆都認為他在說謊，人夫無奈嘆道「成件事畀我嘅壓力好大，真係唔知點算好」。

有網民留言指出，「Model 3有全天候車cam，有埋聲」，不過專頁就代人夫回覆說「原裝內置嗰個壞咗一直都冇整，剩係得後車cam有」。（Tesla官網圖片）

網民：鎖車門的重要性

有網民留言指出，「Model 3有全天候車cam，有埋聲」，不過專頁就代人夫回覆說「原裝內置嗰個壞咗一直都冇整，剩係得後車cam有」，而陌生女子乘搭的Uber在幾個車位後，車cam拍不到。專頁補充，人夫曾向老婆解釋陌生女子是坐在後座，但老婆指出人夫曾是玩家，「知道副駕駛位容易出現破綻俾人發現出軌」。

有網民就表示，「唔好怪個老婆，而家呢個年代出軌好容易，係女人都驚，試下掉換轉個角色嚟睇，你見到個老婆架車上面有個男人走出嚟，你會點諗」、「鎖車門的重要性」。