多疑妻3招狂查出軌！工程師驚現恐慌症狀3度申離婚　1原因遭拒批

愈愛愈着緊伴侶有否偷腥，但盯得太緊反而會令對方吃不消！台灣新竹1名科技公司工程師3次申請離婚，聲稱妻子不但長期懷疑他和其他異性有曖昧，而且多次進行視像通訊騷擾其上班，甚至多次奪取其手機翻閱，雙方經常發生爭執，導致他出現手震恐慌症狀，需要向精神科求醫。



人夫認為婚姻已經破裂，於是申請離婚。法官卻認為2人仍然同居同床，日常生活如常，無法認定婚姻並非無法修復，於是駁回其申請。



妻子被指多次奪取丈夫手機翻閱，雙方經常發生爭執。（AI生成圖片）

事前2次提出離婚均撤回

台媒於今年7月報道，任職工程師的人夫表示，與妻子在2021年1月1日結婚，但他聲稱近年愈來愈不堪妻子虐待，之前2次申請離婚，但都因為願意給予機會撤回申請，惟他認為雙方仍然無法繼續維持婚姻，所以第3次申請離婚。

多次進行視像通訊騷擾上班

男方表示，事前明確告知妻子，不得前往其公司或致電打擾，但妻子仍然多次要求前往公司，上班期間多次進行視像通訊，令他產生困擾。在第1次申請離婚時，法官曾經建議妻子前往上班，可以嘗試朝九晚五工作，但妻子2024年5月就改成半天工作，導致2人每3至5日就會爭執。

男方因妻子嚴密監控而感到恐慌，而且出現手震症狀。（AI生成圖片）

在第2次申請離婚時，人夫告知妻子不得翻查其手機，但妻子仍然要求查看，更會動手奪取，妻子更用手腳施襲。另外，2人有時外出，妻子聲稱丈夫「眼睛看其他異性」，無緣無故懷疑雙方有曖昧。

出現手震恐慌症狀 需要向精神科求醫

夫妻相處模式令到人夫身心俱疲，隨時感到恐慌，而且出現手震症狀，需要前往精神科就醫，他認為自己對妻子已沒有愛，今次再請求法官判准離婚。

女方反對離婚 否認施暴或精神虐待

但女方則堅決反對離婚，強調2人不但共同經營夾公仔店，而且經常外遊和晚膳，甚至一起前往人工生育診所努力備孕，形容「生活互動自然真切」。妻子更指，即使雙方偶然會有爭執，丈夫更面臨事業「樽頸位」，她都會打氣、道歉、包容和溝通，近期更到衛生所進行心理諮商，希望修補婚姻，她同時否認施暴或精神虐待。

法官拒絕批准2人離婚。（AI生成圖片）

男方母親不贊成離婚

人夫的古姓母親則指，知道兒子和新抱偶然會有吵架，但她沒有和他們同住，所以不清楚細節，新抱曾在半夜致電抱怨爭吵一事，兒子之前2次提過離婚，但她均不贊成，但如果2人無法繼續下去，她也會尊重2人決定。

法官駁回離婚申請

法官經審理後，認為沒有證據顯示女方施暴或虐待，若男方只是提出日常磨擦和情緒困擾，難以認定不堪同居或婚姻重大破綻，加上2人目前仍然同住，共同經營事業，而且持續討論生兒育女等重大家庭規劃，可見婚姻尚存互動和意願。法官認為，婚姻中偶然有摩擦實屬常情，若沒有明確證據證明女方做出令到婚姻難以維持的具體行為，難以認定婚姻破裂，於是駁回男方離婚申請。

（綜合）