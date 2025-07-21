Coldplay捉姦｜不認識的CEO出軌為何成全球熱話？與國企小三同理

成千上萬人的存在，往往能夠為個體提供某種安全感。比如去某一個偏僻處踏青，如果是一大堆人浩浩蕩蕩，就不會有膽怯的感覺。



英國Coldplay當地時間16日在美國舉行的一場演唱會上，現場大屏幕鏡頭隨機掃過觀眾席，定格在了正親密擁抱的安迪拜倫（Andy Byron）和卡博特（Kristin Cabot）身上。

拜倫是美國獨角獸IT公司Astronomer的CEO，卡博特則是他的女同事。在人山人海的演唱會現場，這對男女毫無戒備，以滿滿的鬆弛感沉浸其中，同時享受音樂與偷情。但是世事難料，所謂無巧不成書，買金的遇上賣金的，鏡頭偏偏就「隨機」到了兩人身上，於是樂極生悲。

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根據相關報道，當時，卡博特迅速用手捂住臉並轉身，拜倫則立刻低下頭躲出鏡頭之外。但為時已晚， 主唱Chris Martin在舞台上無情補刀：

哎呀，哦，快看這兩位……怎麼回事？他們要麼在搞外遇，要麼就是太害羞了。

最新消息是，公司發布聲明，確認拜倫已經辭職。人們可以很明確地說這兩人咎由自取，無論如何偷情都是不道德的。從現代文明的角度來說，事實的確如此。

但在當事人心裏，估計有一萬匹草泥馬飄過。他們在演唱會約會，不就是因為隱在人海之中較安全麼？在成千上萬人中被鏡頭定格的機率之低，有兩種場景可堪比擬。一是在古典場景中窮書生接到大家閨秀拋來的繡球；二是在現代社會裏中了上億元彩票。拜倫如果能夠從這樣的角度去理解自身的際遇，估計就不會那麼鬱悶。

拜倫這一抱似曾相識。2023年成都太古里街頭，一個普通的午後，一對穿着粉色情侶裝的男女手牽手從街上走過。也許是男人倜儻，也許是女人風情，也許並沒有什麼也許，街拍攝影師拍下了他們的鏡頭，併發到社交媒體上。男女主角的身份迅速曝光，也是不倫之戀，也都受到了相應的懲處。

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人們批判不倫之戀，這種批判符合人類基本的倫理共識。但事實上，偷情經常被看成是一種趣味、一種利益。比如，抱着情人看演唱會、牽着美女的手逛街，那種感覺和「左手摸右手」還是很不一樣的。面對誘惑和慾望，人們常常克服不了自身的懦弱。這是人性的弱點，也是許多悲劇的起源。

在《三言二拍》裏，記載了許多偷情故事。主人公為了達成目的，施展了種種匪夷所思的計謀和手段。學者康正果在《重審風月鑑》一書中評述道，按照今天的文學趣味來說，這些描寫偷情的小說並沒有多少可讀的作品，除了個別頗有浪漫情調的婚配喜劇和《珍珠衫》那樣精雕細琢的作品之外，大多是膚淺乃至粗俗的。而為了增強故事的可信性，許多胡編亂造的情節往往被填充到因果報應的框架裏，這樣一來，很多在今天看來難以置信的結局都有了不容懷疑的合理性。

因果報應的敘述模式之所以在中國古典小說中長盛不衰，就在於能夠為讀者提供某種閲讀快感。就像人們看到拜倫黯然離場、看到太古里粉紅男女受到相應的懲處，雖然他們支付的其實是現代社會框架下的犯錯成本，但人們更願意簡單粗暴地品咂「因果報應」的文化因子。無論你使出什麼計謀， 比如隱身於演唱會、到離工作地千里之外的地方逛街，都逃不脱「報應」的宿命。

從這個意義上說，「因果報應」的敘述模式似乎也就顯得沒那麼陳腐了。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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