小三穿紅色性感睡衣危站簷篷！不滿被人夫冷落　以死相迫結局曝光

介入別人婚姻已是要不得，以死相迫更加不可取。台灣新北1名女子與人夫發展婚外情，但不滿多次遭愛郎冷落，2人發生激烈爭執。小三不理會自己只穿性感吊帶連身睡衣裙，赤腳爬出4樓住所外牆危站簷篷，人夫見狀報案。消防接報趕至，架起升降台游說，幸經勸說後，小三願意登上消防車升降台，終平安返回地面。



陳女危站４樓簷篷，消防升起升降台拯救。（網上圖片）

人夫照顧家庭冷落小三

台媒於今年7月報道，王姓人夫雖然已婚，但仍然與44歲陳姓越南籍女子交往，由於王男要照顧家庭，所以近日對陳女稍微冷落，引來她不滿，2人常此為發生口角。

陳女穿性感睡衣赤腳爬出單位外，危站4樓簷篷。（網上圖片）

小三危站簷篷試圖以死相迫

事發於7月15日晚上，王男前往陳女位於新莊區中正路4樓住所作出安撫，豈料再次演變成爭執，陳女表現激動，不理會自己當時只是身性感吊帶連身睡衣裙，不顧危險下直接赤腳爬出單位外牆，危站簷篷，試圖以死迫令情郎就範。

陳女最終安全返回地面。（網上圖片）

女子終安全返回地面

王男勸阻無效，只好報警求助。消防聞訊到場，不斷安撫陳女，最後她情緒回復穩定，登上消防車升降台安全返回地面。警方事後進行調查，通知報衛生所派員跟進，為陳女進行情緒評估，認為不符合強制送院標準，而警員等待陳女情緒完全穩定後才離開現場。

（自由時報）

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